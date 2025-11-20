سيراميكا كليوباترا يخطط لضم سيف جعفر نجم الزمالك

تحدث الإعلامى خالد الغندور، فى تصريحاته اليوم، أن إدارة نادى سيراميكا كيلوباترا، يخطط لضم اللاعب سيف جعفر نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، الأيام الماضية شهدت جس نبض اللاعب للانضمام إلى فريق سيراميكا خلال الميركاتو الشتوى خاصة أن الأخير لم يحصل على فرصته الكافية فى الفريق.

وأشار إلى أن سيف حعفر لا يشعر بالارتياح فى الزمالك بسبب تغيير مركزه فى الفريق باستمرار الأمر الذى أثر على مستواه.

وأتم موضحًا أن مسئولى نادى الزمـالك لم يتلقوا أى عرض رسمى حتى الآن، مشيراً إلى أن حال طلب سيراميكا اللاعب بشكل رسمى سيتم دراسة الأمر بشكل جيد قبل اتخاذ أى قرار يخص موقف اللاعب مع النادى الأبيض.





