فاروق جعفر: الضغط على حسام حسن مش في مصلحة المنتخب

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة ليست في مصلحة المنتخب.



وقال جعفر خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2:

"خلينا نتفق إن مدرب المنتخب غير مدرب النادي، مدرب المنتخب بيتفرج على 80 – 90 لاعب وبيختار الأفضل منهم، غير مدرب النادي اللي بيدرب 30 لاعب فيهم ناشئين، ومن حق حسام حسن إنه يجرب أي لاعب في أي مركز مادام لديه المرونة التكتيكية"

وتابع موضحًا: "لما أجرى تبديل بنزول مصطفى شوبير بدل محمد الشناوي محدش اعترض لأن التبديل نجح، وكمان استبدل حسام عبد المجيد في الثواني الأخيرة علشان يسدد ركلة الترجيح وسجلها، وبرضه محدش اتكلم لأن القرار كان موفق."

وأضاف جعفر: "أنا شايف إن الضغط على حسام حسن مش في مصلحة البلد، ومحدش ينسى إن حسام حسن كان له دور كبير في وصول مصر لكأس العالم 1990، لازم ندعمه".