وجوده خطر على كل اللاعيبة.. أسامة حسن يهاجم حسام حسن بسبب مصطفى محمد

علق لاعب الزمالك السابق أسامة حسن على الوضع الحالي للاعب منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، مصطفى محمد، مؤكدًا أن القيمة التسويقية للاعب قد تتأثر بعد التصريحات الأخيرة لمدربه حسام حسن.

وكتب أسامة حسن عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “القيمه التسويقية لـ مصطفى محمد لاعب منتخب مصر ونانت الفرنسي هتنزل طبعًا بعد حديث مدربه حسام حسن ومدرب نانت الفرنسي اكيد برضوا مش هيلعبوا بعد تصريحات حسام حسن مدرب منتخب مصر".

وتابع: "ملوحظه حسام حسن مدرب مخدش ولا بطوله في حياته وهو مدرب ووجوده خطر كبير علي كل اللاعييه وعلي المحترفين اللي مشرفين مصر ومشرفنا الكلام اللي بقولوا ده خطير جدا جدا جدا”.

تراجع مستوى مصطفى محمد

ومن ناحية أخرى، أكد الإعلامي كريم رمزي، أن قلق الجمهور من أداء منتخب مصر قبل بطولة أمم إفريقيا، أمر طبيعي بسبب تراجع المستوى للاعبي المنتخب في مباراتي أوزبكستان وكاب فيردي.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو يمجا إف إم: قلق الجمهور من اداء المنتخب قبل أمم إفريقيا امر طبيعي بسبب تراجع اداء منتخب مصر في الفترة الماضية.

وأضاف: الهدوء هو اهم شئ في الفترة الحالية سواء من الجهاز الفني أو اللاعبين، وعلى اللاعبين أن يكونوا مقنعين تماما بالجهاز الفني، علينا أن نترك اي انتقادات في الوقت الحالي قبل أمم إفريقيا للتركيز.

وتابع: حسام حسن أخطئ في تصريح 2 محترفين وربع فيما يخص مصطفى محمد، ولكن على مستوى الأداء حسام حسن لم يخطئ بسبب تذبذب مستوى مصطفى محمد مع المنتخب.

وواصل: هناك تراجع واضح في اداء منتخب مصر في الفترة الماضية لكننا قادرين على المنافسة على البطولات الكبرى مثل أمم إفريقيا، ولكن الهدوء هو الأهم في الفتةر الحالية