هنادي مهنا تستعرض أناقتها في ختام مهرجان القاهرة.. شاهد

حرصت الفنانة هنادي مهنا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.





فستان هنادي مهنا

تألقت هنادي مهنا على السجادة الحمراء بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل.

كشف فستان هنادي مهنا عن أناقتها وذوقها الراقي في أختيار الإطلالات، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هنادي مهنا على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.