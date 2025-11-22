إقبال المصريين بإيطاليا على التصويت في اليوم الثاني بانتخابات مجلس النواب

توافد الناخبون المصريون في إيطاليا على صناديق الاقتراع بمقار السفارة المصرية بروما والقنصلية العامة بميلانو للتصويت في اليوم الثاني والأخير بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ، والتي تضم 13 محافظة.



وبدأ الاقتراع من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء بتوقيت إيطاليا وسط أجواء تنظيمية متميزة.



ووفرت السفارة المصرية في روما والقنصلية العامة بميلانو كافة التسهيلات الفنية والتنظيمية اللازمة للمواطنين لضمان سهولة وسلاسة إجراءات التصويت، مع الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأكد عدد من الناخبين على حسن التنظيم وسرعة الإجراءات، وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الهام.



وكان اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج في إيطاليا قد شهد إقبالا كبيرا ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب حيث استمر توافد الناخبين من أبناء الجالية المصرية بأعداد كبيرة منذ بدء عملية التصويت.



وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج على مدار يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، فيما ينطلق التصويت في الداخل في أيام 24 و25 نوفمبر ، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة سيجرى الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.