وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
ديني

حكم الذكر بأسماء الله الحسنى وبدون الإذن .. أزهري يوضح

حكم الذكر بأسماء الله الحسنى
حكم الذكر بأسماء الله الحسنى
غبد الرحمن محمد

أفاد الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الذكر بأسماء الله الحسنى جائز لكل مسلم، مستندا إلى قوله تعالى: «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها»، موضحا أن النص القرآني جاء عامًا دون تخصيص، وأن كل ذكر تؤيده الشريعة يدخل في دائرة المشروعية. 

وأشار إلى أن آيات الذكر المتعددة، مثل «اذكروا الله ذكرا كثيرا» و«وسبحوه بكرة وأصيلا»، وكذلك «واذكر اسم ربك»، كلها تدل على الإباحة الواسعة في باب الذكر، لافتا إلى أن الصلاة نفسها أعظم مظاهر هذا الباب.

وخلال لقاء تلفزيوني ، أوضح جبر أن ما يتداوله البعض حول ضرورة الحصول على «إذن» من الشيخ لا يتعلق بجواز الذكر، بل بثمرة الذكر وآثاره في تهذيب النفس ، فالإذن كما بين هو منهج تربوي يعمل على توجيه السالك نحو مراتب أعلى من الحضور، حتى يصل القلب إلى التصفية والترقي، وهي مقامات لا تنال بمجرد ترديد الأذكار دون توجيه.

وأوضح أن الطرق التربوية تعتمد الإذن بوصفه امتدادا للسند النبوي، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم خص بعض الصحابة بأذكار محددة وبأعداد معينة، مما أسس لفكرة الإسناد الروحي الذي يتوارثه أهل التربية.

 وشبه الدكتور يسري هذا الإسناد بنظام التعليم؛ فكما يمكن لطالب أن يقرأ الكتب دون دخول مدرسة، لكنه يفقد التدرّج والتربية المنهجية، كذلك الذكر بلا شيخ قد يمنح معرفة عامة، لكنه يفتقد إلى «المعرفة القلبية» التي تبنى بالتزكية.

وبيّن أن وظيفة الشيخ هي تشخيص حال المريد ومعرفة الذكر الأنسب له، تماما كما يشخّص الطبيب دواء المريض بحسب حالته، لأن النفوس تتباين ودوافعها تختلف.

 ومن هنا كما قال تأتي أهمية الإسناد والمرجعية التي تحمي الإنسان من التشتت في زمن كثرت فيه المؤثرات والدعوات المتباينة.

وشدد الدكتور يسري جبر على ضرورة أن يكون للمسلم كبير ومرجع يثق بعلمه، مؤكدا أن غياب المرجعية يجعل الإنسان عرضة للاضطراب والضلال، بينما الإذن من الشيخ يمنح الذكر قوته التربوية، وإن كان أصل الذكر مباحا وجائزا لكل أحد دون قيد.

أسماء الله الحسنى الإذن الروحي شيوخ التربية الأزهر

وزير التربية والتعليم

مرتبات شهر نوفمبر

الزمالك

نادية السيد وهشام ماجد

صورة المتهم

وزير الشباب والرياضة

عمرو أديب

إمام عاشور

بيراميدز

بعد حبس رمضان صبحي.. موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

بالصور

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

