يونيفيل: الوضع في جنوب لبنان في غاية الهشاشة

أكدت كانديس أرديل، المتحدثة باسم قوات «اليونيفيل»، أن الوضع في الجنوب اللبناني أصبح «في غاية الهشاشة»، مشيرة إلى أن تكرار الهجمات الجوية الإسرائيلية بشكل يومي يثير قلق قوات حفظ السلام ويمثل «تصعيدًا خطيرًا» في المنطقة.

تفاقم الأوضاع الميدانية

وأضافت «أرديل» خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة تستهدف مواقع تابعة لحزب الله إضافة إلى مجموعات أخرى، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الميدانية ويهدد بإشعال مواجهة أوسع، بما يتعارض مع كل الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار.

وشددت المتحدثة الأممية على أن أي ضربات جديدة «تقوّض حالة السلام النسبي» في الجنوب، لافتة إلى أن استمرار التصعيد يزيد المخاطر المباشرة على حياة المدنيين، ويضع المنطقة على حافة توتر أكبر.