توم وارك: نزع سلاح حزب الله شرط أساسي لسلام واستقرار لبنان

شدد توم وارك، نائب مساعد وزير الأمن الأمريكي سابقًا، على أن نزع سلاح حزب الله يمثل «شرطًا أساسيًا» لتحقيق الاستقرار والسلام في لبنان.

سياسة واضحة لمواجهة الإرهاب

وأوضح خلال مداخلته عبر «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية أمل الحناوي خلال برنامج " عن قرب مع أمل الحناوي"، أن هناك الكثير من المباحثات داخل الإدارة الأمريكية حول وضع سياسة واضحة لمواجهة الإرهاب، ومن أجل تنفيذ خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله.

وقال «وارك» إن «نزع سلاح حزب الله يجب أن يتم فورًا»، لافتًا إلى أن تقارير عديدة تشير إلى أن الحزب «لن يتخلى عن سلاحه في الجنوب اللبناني».

وأضاف أن الولايات المتحدة تشعر بأن لبنان «ليس جادًا» في هذا الملف ما دام يعتبر إسرائيل أحد الأعداء.

ودعا المسؤول الأمريكي سابقا إلى ضرورة وجود «التزام واضح» من قبل الدولة اللبنانية بخطط نزع السلاح، مؤكدًا أن وضوح الموقف الرسمي اللبناني في هذه المسألة من شأنه تسهيل جهود إحلال الاستقرار وإعادة التوازن الأمني في المنطقة.