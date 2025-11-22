يونيسف: الوضع كارثي في الفاشر والأطفال يواجهون عنفًا غير مسبوق

حذّر ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في السودان من خطورة الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، مؤكدًا أن المدينة تشهد تصعيدًا خطيرًا ينعكس بشكل مباشر على حياة آلاف الأطفال.

وقال المسؤول الأممي في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، إن الوضع في الفاشر "كارثي بكل المقاييس"، مشيرًا إلى أن الاشتباكات المتواصلة وغياب الحماية يعرضان الأطفال لمخاطر غير مسبوقة.

الانهيار شبه الكامل

وأوضح أن الأطفال في الفاشر يتعرضون لمستوى عنف لم تشهده المنطقة من قبل، سواء نتيجة الاشتباكات المباشرة أو بسبب الانهيار شبه الكامل للخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية، المياه، والصرف الصحي.

وأضاف أن تقاريرهم الميدانية تشير إلى ارتفاع معدلات النزوح والإصابات بين الأطفال، إلى جانب تزايد حالات سوء التغذية.

وأكد ممثل اليونيسف أن المنظمة تعمل على مدار الساعة لمحاولة إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى الفاشر، إلا أن الأوضاع الأمنية المعقدة تعيق الوصول الآمن إلى المحتاجين.

وقال: “نبذل كل ما بوسعنا للوصول إلى الأطفال والعائلات المحاصرة، لكن استمرار القتال يجعل عملية إيصال الإمدادات أكثر صعوبة”.

ودعا المسؤول الأممي جميع الأطراف إلى توفير ممرات آمنة للسماح بدخول المساعدات، محذرًا من أن التأخير في الاستجابة الإنسانية قد يؤدي إلى تفاقم الكارثة وحدوث خسائر أكبر بين المدنيين، وعلى رأسهم الأطفال.