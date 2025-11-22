صاحبه ضَرَب نار.. مصرع شاب خلال توجهه لحضور حفل زفاف في المنوفية

لقي شاب مصرعه بطلق ناري، في أثناء توجههه لحفل زفاف داخل إحدى السيارات؛ بعدما أصابته طلقة نارية خاطئة من أحد زملائه؛ مما أدى إلى وفاته متاثرا بإصابته.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع شاب بطلق ناري أثناء استقلاله سياره بصحبة أصدقائه.

وبالانتقال؛ تبين مصرع الشاب أحمد ممدوح، ابن قرية زنارة، بعد أن نقل الجثمان إلى مستشفى السادات ولفظ أنفاسه الأخيره داخلها، وتم نقله إلى الطب الشرعي بالمستشفى التعليمي في شبين الكوم.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.