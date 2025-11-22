ضبط كيان مخالف إنتاج وتعبئة مشروبات صناعية مغشوشة في المنوفية

تمكنت مباحث التموين في محافظة المنوفية برئاسة العقيد أحمد أبو السعود بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء فرع المنوفية برئاسة الدكتور محمد شاكر من ضبط كيان صناعي غير مرخص بناحية سمادون بأشمون يقوم علي إدارته شاب حاصل علي دبلوم صنايع تخصص في إنتـاج وتعبئة وبيع المشروبات الصناعية مدون عليها علامات تجارية وهمية واستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وعدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية بالمكان بما يضر بصحة المواطنين وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

حيث تـم ضبـط ٤ آلاف لتر مادة سائلة مجهولة المصدر داخل تنكات بلاستيكية ، 40 ألـف زجاجة بلاستيك فارغة لزوم التعبئة، ٤ آلاف كرتونة شرنيك فارغة لزوم التعبئة،٢٦٤٠٠ زجاجة عصير منتج نهائي ، ٢ ميزان إلكتروني.وتم التحفظ علي المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، يأتي هذا في إطار إحكام الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية وتوجيه ضربات قوية للخارجين عن القانون والمتاجرين في جميع السلع والتصدي للممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومكافحة الفساد بشتي صوره لمنع استغلال المواطنين.