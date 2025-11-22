اليونيسف: نواصل خدمة الأطفال في الفاشر رغم الكارثة الإنسانية

قال شيلدون ييت، ممثل منظمة اليونيسف في السودان، إن المنظمة تعمل بشكل مكثف ومستمر في مدينة الفاشر رغم الظروف الصعبة، مؤكداً أنهم يسعون إلى ضمان الوصول لكل الأطفال في المنطقة، ومواصلة تقديم الدعم المنقذ للحياة.

تخفيف الأوضاع المأساوية

وأوضح «ييت» خلال حديثه لبرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» من تقديم الإعلامية أمل الحناوي عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن الوضع «فظيع وكارثي للغاية»، وأن اليونيسف تحاول بكل الوسائل تخفيف الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأطفال والسكان في السودان.

وأضاف: «نحاول أن يكون لدينا كمنظمة حرية التحرك من أجل الوصول لكل طفل».

الالتحاق بالمدارس

وشدد على أن اليونيسف تعمل على التأكد من وصول الدعم الإنساني إلى كل المواطنين، إضافة إلى تقديم الرعاية الطبية، وتوفير المياه النظيفة، وضمان قدرة الأطفال على الالتحاق بالمدارس واستكمال تعليمهم رغم الظروف الحالية.

وأكد ممثل المنظمة الأممية أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية الأطفال والتخفيف من آثار الأزمة، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد حياتهم يوميًا.