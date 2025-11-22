خلوا بالكوا.. خبير امن معلومات يحذر أولياء الأمور من تطبيقات ضارة للأطفال

كشف المهندس عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، عن أهمية متابعة استخدام الأطفال للأجهزة الذكية لضمان سلامتهم الرقمية، وتفادي تعرضهم لمحتوى غير مناسب أو ضار.

وأشار صبحي خلال لقائه م على قناة صدى البلد، إلى وجود برامج مثل VBN، والتي تساعد الأطفال الوصول إلى مواقع غير إخلاقية دون وعي الأهل.

وأوضح صبحي أن بعض التطبيقات والمواقع لا تُسجَّل تلقائيًا في سجل التصفح (History) على المتصفحات، مثل جوجل كروم، أو تطبيق يوتيوب، مما يتطلب من الأهل متابعة استخدام أطفالهم بشكل دوري، وعدم الاعتماد فقط على سجل التصفح الافتراضي لضمان الحماية الكاملة.

وأكد أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لضمان سلامة الأطفال، مشددًا على أهمية الحوار المفتوح والثقة بين الأهل وأبنائهم، وخلق بيئة يستطيع الطفل التعبير فيها عن مشاعره ومشاكله دون خوف أو قلق، مشيرًا كما إلى أهمية تخصيص وقت يومي لمناقشة تفاصيل يوم الطفل، لتعزيز التواصل الفعّال.

وبيّن صبحي أن مفهوم الخصوصية الرقمية (Privacy) له دور أساسي في حماية الأطفال، ويجب على الأهل تعليم أبنائهم الحفاظ على حساباتهم الشخصية، وحماية المعلومات الأسرية، مع مراعاة استخدام أدوات الرقابة الرقمية المتاحة مثل Google Family Link، التي تتيح التحكم في استخدام التطبيقات والمحتوى على الهواتف الذكية.

