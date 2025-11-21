قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حسين فهمي: التكنولوجيا والإقبال الشبابي يمنحان مهرجان القاهرة روحًا جديدة

حسين فهمي
حسين فهمي
منار عبد العظيم

كشف الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن رؤيته للدورة الحالية، مؤكدًا أن التطور التكنولوجي والإقبال الكبير من الشباب يعدان العلامة الفارقة لهذه النسخة.


وأوضح فهمي، في حوار خاص مع الإعلامية شريهان أبو الحسن عبر قناة DMC على هامش فعاليات الدورة الـ46، أن هذه الدورة تختلف تمامًا عن تجاربه السابقة في رئاسة المهرجان، قائلاً:"العالم كله اتغير… التكنولوجيا اختلفت، والفكر اتغير، والشباب الجديد اللي مقبل على السينما بشغف أضاف زخم كبير."

وأشار إلى أن انعكاس هذا التطور بدا واضحًا على الفعاليات، وهو ما يجعله راضيًا وسعيدًا بالنتائج الأولية للدورة، التي يعتبرها نموذجًا للمستقبل السينمائي.

شغف بالمهرجان وترميم الكلاسيكيات

وعبّر حسين فهمي عن تعلقه العاطفي الكبير بالمهرجان، مؤكدًا أنه يحتل "مكانة كبيرة جداً في قلبه"، وهو ما يدفعه إلى العمل بحماس شديد لإنجاح فعالياته.

وأكد أن من أبرز ملامح هذه الدورة الاهتمام بالأفلام المصرية الكلاسيكية، خاصة الأعمال الأبيض والأسود التي جرى ترميمها بتقنيات حديثة، بهدف إعادة تقديم كنوز السينما للجيل الجديد، وتعريف الشباب بتاريخ الفن المصري في صورة عصرية.

آلية دقيقة لاختيار 150 فيلمًا مشاركًا

وحول آلية اختيار الأفلام المشاركة والتي بلغ عددها 150 فيلمًا، أوضح فهمي أن الاختيارات تتم عبر منظومة تقييم دقيقة تستند إلى عدة مراحل.

الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الإعلامية شريهان أبو الحسن

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

قرعة الحج

ننشر أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

جانب من الحدث

تدشين مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بـ 150 مسجدًا في الوادي الجديد

مستشفي الفرافرة

وكيل صحة الوادي الجديد يتابع الخدمة الطبية بمستشفى الفرافرة المركزي

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

