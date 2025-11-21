حسين فهمي: التكنولوجيا والإقبال الشبابي يمنحان مهرجان القاهرة روحًا جديدة

كشف الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن رؤيته للدورة الحالية، مؤكدًا أن التطور التكنولوجي والإقبال الكبير من الشباب يعدان العلامة الفارقة لهذه النسخة.



وأوضح فهمي، في حوار خاص مع الإعلامية شريهان أبو الحسن عبر قناة DMC على هامش فعاليات الدورة الـ46، أن هذه الدورة تختلف تمامًا عن تجاربه السابقة في رئاسة المهرجان، قائلاً:"العالم كله اتغير… التكنولوجيا اختلفت، والفكر اتغير، والشباب الجديد اللي مقبل على السينما بشغف أضاف زخم كبير."

وأشار إلى أن انعكاس هذا التطور بدا واضحًا على الفعاليات، وهو ما يجعله راضيًا وسعيدًا بالنتائج الأولية للدورة، التي يعتبرها نموذجًا للمستقبل السينمائي.

شغف بالمهرجان وترميم الكلاسيكيات

وعبّر حسين فهمي عن تعلقه العاطفي الكبير بالمهرجان، مؤكدًا أنه يحتل "مكانة كبيرة جداً في قلبه"، وهو ما يدفعه إلى العمل بحماس شديد لإنجاح فعالياته.

وأكد أن من أبرز ملامح هذه الدورة الاهتمام بالأفلام المصرية الكلاسيكية، خاصة الأعمال الأبيض والأسود التي جرى ترميمها بتقنيات حديثة، بهدف إعادة تقديم كنوز السينما للجيل الجديد، وتعريف الشباب بتاريخ الفن المصري في صورة عصرية.

آلية دقيقة لاختيار 150 فيلمًا مشاركًا

وحول آلية اختيار الأفلام المشاركة والتي بلغ عددها 150 فيلمًا، أوضح فهمي أن الاختيارات تتم عبر منظومة تقييم دقيقة تستند إلى عدة مراحل.