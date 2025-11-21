قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يحضر عشاء عمل للقادة الأفارقة المشاركين في قمة مجموعة العشرين

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
كتب محمود مطاوع

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عشاء عمل بتشريف الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، للقادة الأفارقة المُشاركين في قمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025، التي تستضيفها مدينة "جوهانسبرج"، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن المشاركة في أعمال القمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ولدى وصول رئيس مجلس الوزراء إلى مقر انعقاد عشاء العمل بمركز ساندتون للمؤتمرات بقلب مدينة جوهانسبرج، التقى الرئيس سيريل رامافوزا، ونقل الدكتور مصطفى مدبولي، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، مُعرباً عن تقدير مصر للرئاسة الجنوب أفريقية لمجموعة العشرين وعلى توجيه الدعوة لها للمشاركة، كدولة ضيف، في اجتماعات المجموعة لهذا العام.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم مصر لأولويات الرئاسة الجنوب أفريقية، مُشيداً بقيادة جنوب أفريقيا في تسيير أعمال المجموعة وتعزيز أولويات ومصالح أفريقيا.

وتم على هامش عشاء العمل عقد نقاش موسع بين القادة الأفارقة، تناول مُختلف القضايا المطروحة على أجندة قمة مجموعة العشرين (G20)  لعام 2025، وإبراز أهم ما تحقق خلال الرئاسة الجنوب أفريقية للمجموعة خلال العام الماضي، خاصة على صعيد دعم المصالح والمواقف الأفريقية في مجموعة العشرين في مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تنظر إلى مجموعة العشرين باعتبارها محفلاً هاماً لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية الكبرى، وخاصةً إصلاح الهيكل المالي الدولي، وأزمة الديون، وتعزيز النفاذ إلى التمويل، حيث تعوّل على مجموعة العشرين لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لهذه التحديات، مع الأخذ في الاعتبار شواغل واحتياجات الدول النامية.

وأعرب رئيس الوزراء عن الامتنان لإتاحة الفرصة للقاهرة لاستضافة اجتماع رسمي لمجموعة العشرين في سبتمبر 2025؛ مؤكداً أن هذه سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المجموعة، بأن تقوم "دولة ضيف" باستضافة أحد اجتماعاتها الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا جمهورية جنوب أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

الأهلي

غياب 12 لاعبا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد