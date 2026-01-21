قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي
هاتولي زجاجة مياه من الحنفية.. محافظ بورسعيد يتحقق من شكوى سكان «سلام مصر» | فيديو
«مؤلف ومخرج وحرامي».. الفنان إبرام سمير يكشف عن شخصيته ورسالة فيلمه الجديد
دروجبا: مصطفى شوبير «حارس مميز».. والأفضل مشاركة «الشناوي» أساسيًا هذا الموسم
دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر
5 أعمال قبل النوم في ثاني ليلة من شعبان .. أوصى بها رسول الله
مصطفى الفقي: ترامب يشعر بشيء من الامتنان لمصر لدورها في وقف إطلاق النار بغزة | فيديو
نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي
موعد صيام الأيام البيض في شهر شعبان.. لا تفوّت سنة النبي
ملخص وأهداف فوز «أياكس» على «فياريال» بهدف في الوقت القاتل بدوري أبطال أوروبا|فيديو
القبض على السائق المُتسبب في حادث مصرع فتاة بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شراكة «إماراتية – عالمية» لإطلاق صندوق «ألتيرا» للمناخ بـ 250 مليون دولار

شراكة استراتيجية لإطلاق صندوق جديد للمناخ
شراكة استراتيجية لإطلاق صندوق جديد للمناخ
حنان توفيق

أعلن "ألتيرا"، أحد أكبر صناديق الاستثمار الخاصة لتمويل العمل المناخي عالميًا، ومؤسسة "بي بي في إيه" العالمية، عن شراكة لإطلاق صندوق جديد للمناخ.

وبموجب الشراكة، يلتزم بنك "بي بي في إيه" باستثمار 250 مليون دولار بصفته شريكًا استراتيجيًا مقترحًا في صندوق استثمار مشترك في مجال المناخ، يعتزم "ألتيرا" إطلاقه، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتعكس هذه الشراكة تقدير "بي بي في إيه" للاستراتيجية المميزة التي يتبناها "ألتيرا"، واهتمامه بقدراته الاستثمارية، كما تدعم أهداف البنك وطموحاته في تعزيز استراتيجية التمويل المستدام، وتوسيع اهتمامه المتنامي بمنطقة الشرق الأوسط.

مرحلة جديدة من النمو

وبعد إطلاق الصندوق والحصول على الموافقات اللازمة، سيكون مقرّه في أبوظبي العالمي (ADGM)، وسيعمل على دمج الاستثمارات المشتركة الحالية ضمن منصة "ألتيرا أكسليريشن"، في هيكل مخصص يديره "ألتيرا"، ما يشكّل خطوة محورية في انتقال الصندوق إلى مرحلة جديدة من النمو.

وسيتبنى "صندوق ألتيرا للفرص" استراتيجية استثمار عالمية متنوعة، تشمل البنية التحتية المتوافقة مع الأهداف المناخية، والاستثمار في الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص.

وتعكس هذه الاستراتيجية نهج "ألتيرا" الاستثماري الهادف إلى تحقيق عوائد كبيرة معدّلة حسب المخاطر، إلى جانب إحداث أثر مناخي إيجابي في كلٍ من الأسواق المتقدّمة والناشئة.

وسيركز الصندوق على الاستثمار في مشاريع مناخية تشمل مجالات تحوّل الطاقة، وإزالة انبعاثات الكربون من الصناعة، والتقنيات المناخية، وأنماط العيش المستدامة، ضمن نطاق جغرافي يشمل أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا، إضافة إلى أسواق نمو أخرى.

محطة مفصلية

وأعلن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مجلس إدارة صندوق "ألتيرا"، وكارلوس توريس فيلا، رئيس مجلس إدارة "بي بي في إيه"، عن هذه الشراكة الاستراتيجية خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "يشكّل هذا الصندوق محطة مفصلية في مسيرة "ألتيرا"، إذ ننتقل إلى مرحلة جديدة من النمو، ونعزّز قدرتنا على حشد رأس المال العالمي وتوجيهه نحو استثمارات ذات أثر ملموس. وتعدّ شراكتنا مع بنك "بي بي في إيه" خطوة نوعية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة والاستثمارات التكنولوجية، ما يتيح لنا مواصلة دعم فرص نوعية تحقق قيمة طويلة الأمد".

من جانبه، قال كارلوس توريس فيلا، رئيس مجلس إدارة "بي بي في إيه": "تنسجم هذه الشراكة مع استراتيجية "بي بي في إيه" التي تجعل من الاستدامة ركيزة أساسية للنمو النوعي على المستوى العالمي. ومع توجّهنا لتعزيز حضورنا في مراكز التمويل المناخي سريعة النمو، مثل أبوظبي، ننظر إلى "ألتيرا" بوصفه شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد، قادرًا على حشد رأس المال على نطاق واسع، وتعكس هذه الشراكة ثقتنا الراسخة في استراتيجيته المناخية وسجله الحافل بالإنجازات".

يتمتع بنك "بي بي في إيه" بحضور راسخ في أبوظبي عبر مكتبه التمثيلي الذي أُسس عام 2013، ما يعكس اهتمام البنك بمنطقة الشرق الأوسط باعتبارها منطقة استراتيجية لأنشطته في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.

نقلة نوعية

ومع تنامي أهمية المنطقة في الأسواق العالمية وتسارع وتيرة تحوّلها الاقتصادي، باتت تشكّل محورًا رئيسيًا لاستراتيجية "بي بي في إيه" الهادفة إلى دعم عملائه من المؤسسات والشركات ذات الحضور العالمي.

وشهد هذا الاهتمام نقلة نوعية مع حصول البنك مؤخرًا على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) لافتتاح فرع جديد له في أبوظبي، الأمر الذي سيمكنه من توسيع نطاق خدماته المصرفية الشاملة في المنطقة، وتعزيز قدرته على خدمة عملائه من الشركات والمؤسسات محليًا، وربطهم بالإمكانات الواسعة لشبكة "بي بي في إيه" الدولية.

ألتيرا تستثمر في مستقبل الطاقة بإيطاليا.. وصندوق إماراتي يسرع التحول المناخي

وعبر انضمامه شريكًا استراتيجيًا في الصندوق المناخي الجديد لـ"ألتيرا"، يعمّق "بي بي في إيه" علاقته مع أحد أكثر المستثمرين تأثيرًا في منطقة الشرق الأوسط، ما يدعم استراتيجية البنك لتعزيز حضوره وظهوره في المنطقة، وتحقيق طموحاته في مجال الاستدامة.

ويهدف البنك إلى توجيه 700 مليار يورو نحو المشاريع المستدامة خلال الفترة من 2025 إلى 2029، بعد أن حقق هدفه السابق البالغ 300 مليار يورو قبل عام من الموعد المحدد.

وإلى جانب هذا الاستثمار البالغ 250 مليون دولار في "ألتيرا"، استثمر البنك حتى الآن نحو 300 مليون يورو في صناديق مناخية تركز على خفض الانبعاثات، وذلك ضمن استراتيجيته العالمية المستمرة في مجال المناخ.

ألتيرّا تستثمر في مستقبل الطاقة الشراكة يلتزم بنك بي بي في إيه صندوق جديد للمناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ريهام عاصم

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

طقس

تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

محمول

مواصفات أحدث هواتف HONOR

لامبورجيني

لامبورجيني تحطم الأرقام القياسية في 2025 رغم غياب تيميراريو

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. قبل انطلاقه عالميا.. إليك أهم مواصفات هاتف Vivo X200T.. وببطارية ضخمة وأقوى معالج أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد

بالصور

دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي

مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد

الجدل مُستمر حول الباراسيتامول أثناء الحمل .. هل يرفع خطر التوحّد؟

تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل

أسهل الطرق لتحضير وصفة الكشكة الخضرا في البيت

طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت

بالأحمر الجذاب .. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية لافتة في عيد ميلادها

إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد