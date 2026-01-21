قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو
الشناوي أم شوبير؟.. مدرب حراس الأهلي يطلب تقييم الثنائي قبل حسم القرار بمواجهة «يانج أفريكانز»
إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو
السكة الحديد: تشغيل قطارات بعربات مختلطة ( نوم/ جلوس ) بين القاهرة وأسوان
زلزال يضرب سواحل اليمن بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر
رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات
حدث نادر في البيت الأبيض بشأن نائب الرئيس الأمريكي
تهديد مباشر .. ترامب يكشف عن أوامر صارمة بمحو إيران بالكامل
خروج قطار عن مساره في برشلونة.. مصرع السائق وإصابة 37 آخرين | تفاصيل
دعاء الفجر في الثاني من شعبان.. كلمات تفرج الهم وتريح القلب
دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي
هاتولي زجاجة مياه من الحنفية.. محافظ بورسعيد يتحقق من شكوى سكان «سلام مصر» | فيديو
بالصور

لماذا لا يستطيع المُصابون بالأنيميا التبرع بالدم؟ .. اعرف الأسباب الصحية

أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
آية التيجي

لا يستطيع المصابون بالأنيميا أو فقر الدم التبرع بالدم كما هو الحال مع الأشخاص الأصحاء، وهذا ليس أمرًا شكليًا بل له أسباب صحية مهمة. 

أسباب تمنع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا

ويجعل نقص الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء أجسام المصابين أقل قدرة على تحمل فقدان الدم، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض أو مضاعفات صحية خطيرة.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز الأسباب التي تمنع المصابين بالأنيميا من التبرع بالدم، وفقا لما نشر في موقع وكشف موقع Your Modern Family، وتشمل:

- انخفاض مستويات الهيموجلوبين:
المصابون بالأنيميا لديهم مستويات منخفضة من الهيموجلوبين، وهو البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين إلى أنحاء الجسم.

وويؤدي التبرع بالدم يؤدي إلى فقدان المزيد من الدم، ما يزيد من خطر الإرهاق الشديد والدوخة والإغماء.

أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا

- نقص الأكسجين في الجسم:
خلايا الدم الحمراء تحمل الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية. نقص هذه الخلايا يجعل الجسم أقل قدرة على التعويض بعد التبرع، ما يؤدي إلى نقص الأكسجين في الأنسجة والأعضاء ويؤثر على الصحة العامة.

- صعوبة التعافي بعد التبرع
الأشخاص المصابون: بالأنيميا يحتاجون وقتًا أطول لتعويض خلايا الدم الحمراء المفقودة. التبرع بالدم قد يؤخر عملية الشفاء ويزيد من أعراض التعب وخفقان القلب وضيق التنفس.

أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا

- توصيات صحية واضحة:
جميع بنوك الدم تشترط مستوى هيموجلوبين طبيعي للتبرع، عادة 12.5 جم/ديسيلتر للنساء و13.0 جم/ديسيلتر للرجال، لضمان سلامة المتبرع والمتلقي على حد سواء.

الأنيميا فقر الدم التبرع بالدم أسباب منع التبرع بالدم نقص الهيموجلوبين أعراض الأنيميا متى يمكن التبرع بالدم

لماذا لا يستطيع المُصابون بالأنيميا التبرع بالدم؟ .. اعرف الأسباب الصحية

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل يوميًا؟.. فوائد صحية مذهلة

دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي

الجدل مُستمر حول الباراسيتامول أثناء الحمل .. هل يرفع خطر التوحّد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

