طريقة تحضير وصفة الكوسا بصوص الكريمة الشهية

تُعد وصفة الكوسا بصوص الكريمة من الأطباق الخفيفة والمغذية التي تجمع بين الطعم الشهي وسهولة التحضير، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لربات البيوت الباحثات عن وصفة سريعة ومميزة.

وتتميز وصفة الكوسا بصوص الكريمة من الوصفات التي تتمتع بقوامها الكريمي الغني، مع مذاق متوازن يناسب جميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة

مكونات الكوسا بصوص الكريمة:

كوسا متوسطة مقطعة حلقات

زبدة

ثوم مفروم

كريمة طبخ

حليب

جبنة مبشورة

ملح وفلفل أسود

رشة جوزة الطيب

زعتر أو ريحان مجفف

طريقة تحضير الكوسا بصوص الكريمة:

ـ تُشوح الكوسا في الزبدة على نار متوسطة حتى تطرى وتكتسب لونًا خفيفًا.

ـ يُضاف الثوم المفروم ويُقلب سريعًا دون أن يتغير لونه.

ـ تُضاف الكريمة والحليب ويُترك الخليط حتى يغلي غلوة خفيفة.

ـ يُتبل الصوص بالملح، الفلفل، وجوزة الطيب، ثم تُضاف الجبنة المبشورة مع التقليب حتى يصبح الصوص متجانسًا وكريمي القوام.

ـ تُترك الكوسا على نار هادئة لبضع دقائق حتى تتشرب الصوص وتكتمل النكهة.

أفكار للتقديم

ـ تُقدم الكوسا بصوص الكريمة كطبق جانبي مع الدجاج أو اللحوم المشوية.

ـ يمكن تقديمها مع المكرونة أو الأرز الأبيض لوجبة متكاملة.

ـ تصلح كوجبة خفيفة وسريعة في أيام الانشغال.