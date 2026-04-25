هل وجود النمل في البيت يدل على الرزق أم الحسد؟ احذر قتله

لعل ما يطرح أهمية الوقوف على حقيقة هل وجود النمل في البيت يدل على الرزق أم الحسد ؟، هي اعتقادات الناس الكثيرة بشأن النمل مع كثرة تواجده في البيوت في فصل الصيف، هو ما يطرح هذا الاستفهام ويضفي إليه قدرًا كبيرًا من الأهمية، حيث إنه طوال فصل الصيف ينتشر النمل في المنازل ومعه تخرج الخرافات من جحورها وتتحول إلى مخاوف تؤرق الإنسان، فهناك من يظن أنه علامة على وجود السحر والحسد، وآخرين يعتقدون أنه دلالة على الرزق، من هنا يتساءلون “هل وجود النمل في البيت يدل على الرزق الوفير أم الحسد؟”.

هل وجود النمل في البيت يدل على الرزق

ورد في الإجابة على هذا السؤال الخاص بعلاقة وجود النمل في البيت بالرزق، أنه لا دلالة له ولا علاقة للنمل بالرزق، وهو ذات الأمر الذي أكد عليه العلماء سابقا، من وجوب عدم الاعتقاد في أن الرزق له أسباب غير قدر الله ثم من بعده جهد الإنسان، لذلك على كل إنسان أن لا يضع في اعتباره أو اعتقاده أن رزقه يتوقف على وجود حشرة صغيرة في بيته، أو يتوقف على غيابها، لأن ذلك نوع من أنواع الشرك الذي يعلق المصير والقدر بشيء غير مشيئة الله.

ويتضح خطورة هذا الاعتقاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا». رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.

ورد أن وجود النمل في البيت ليس دليلا على شيء، بل إن وجود النمل في البيت من الأمور الطبيعية التي تتعرض لها جميع البيوت فى مثل هذا التوقيت من العام، ويمكن التغلب عليه برش المكان بمبيد حشري وتنظيف المكان.

حكم قتل النمل

ورد فيه أن النمل واحد من الحشرات التي لا يجوز قتلها بغير سبب، وهناك خمسة فواسق أخبرنا عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقتلن في الحل والحرم، حيث إنها تكون مؤذية، وهي: «الكلب العقور، والأفعى، والحدأة، والغراب الخبيث، والفأرة»، لما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا».

ورد أنه لا يُقتل النمل إلا إذا كان مؤذيًا، فحينها تكون صحة الإنسان مقدمة على حياة النمل، وعلى قدر الضرورة يمكن قتل النمل، ولكن بعد التدرج بحيث يكون قتل النمل آخر حل، محذرًا من حرقه، لأنه أمة.

ورد فيه أن الشرع الحنيف أباح للإنسان التخلص من الحشرات المؤذية كالنمل، طالما تحقق سبب الأذية، وذلك بأكلها للطعام أو تلويثها المكان أو إيذائها جسد الإنسان ونحو ذلك، و يجوز لك التخلص من النمل بالطريقة المذكورة من سد بيته، لوجود إيذاء حقيقي؛ فإن انتفى فلا يجوز لك قتله.

هل انتشار النمل في البيت حسد

ورد أن المنتشر بين الناس أن وجود النمل داخل المنزل يكون بسبب الحسد، و كل هذه اجتهادات من العلماء، ولا يوجد دليل على ذلك من القرآن، ولا من السنة، ولا أثر يدل على أن وجود النمل في مكان معين رغم أنه نظيف دليل على حسده، وعلى كلٍ جعل الله وسائل الوقاية من الحسد.

ورد أنه يجوز للإنسان أن يتخلص من هذا النمل بأي شيء يكون بعيدًا عن النار، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في سفر ومعه بعض من أصحابه، فوجد قرية نمل محروقة بالنار، فسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- من حرق هذه بالنار، فقالوا نحن يا رسول الله، فقال “لا يعذب بالنار إلا رب النار”.

أسباب جلب الرزق والبركة فيه

ينبغي بالمسلم أن يتبعَ الطّرق التي تُعينه على الرزق الكثير والبركة فيه، ومنها:

أولاً: التّقرب من الله عزّ وجل بفعل الطاعات وتطبيق أوامره والابتعاد عن المعاصي والنّواهي وعما يغضبه.

ثانيًا: التّوكلُ على الله في جميع الأمور كبيرها وصغيرها مع الأخذ بالأسباب والعمل بجدٍّ ونشاط.

ثالثًا: الاستغفار عن المعاصي والذّنوب والتّوبة الصّادقة ومعاهدة النّفس على عدم العودة لفعلها.

رابعًا: صلّة الرّحم وزيارة الأهل والأصدقاء والسّؤال عن أحوالهم فهي باب للرّزق والبركة.

خامسًا: تعويد اللسان على كثرة الحمد وشكر الله على نعمه التي لا تُعدُّ ولا تحصى باستمرار.

سادسًا: الصدقة يجلب كلّ خير، فأكثروا منه تنالون ما ترجون، وتصدّق لو بالقليل.

