الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الطماوي : الأمن حق أصيل للمصريين .. وسيناء تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة

إيهاب الطماوي
إيهاب الطماوي
محمد البدوي

قال إيهاب الطماوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن من أهم مبادئ حقوق الإنسان أن يحيا الإنسان في أمان، مشيرًا إلى أن هذا الحق أصبح واقعًا ملموسًا يعيشه المصريون اليوم، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في مواجهة الإرهاب.

تحقيق الأمن في سيناء 

وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة الحياة، أن تحقيق الأمن في سيناء جاء نتيجة حرب شرسة خاضها أبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة، مؤكدًا أن هذه التضحيات كانت ضرورية لترسيخ أول وأهم حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة الآمنة.

نقلة تنموية شاملة في سيناء

وأشار إلى أن الدولة لم تكتفِ بتحقيق الأمن فقط، بل اتجهت بالتوازي إلى إحداث نقلة تنموية شاملة في سيناء، لافتًا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" كان لها دور بارز في تحسين مستوى المعيشة وتطوير البنية التحتية بشكل ملحوظ.

تنفيذ شبكة طرق ضخمة

وأضاف أن سيناء شهدت تنفيذ شبكة طرق ضخمة ورفع كفاءة العديد من الطرق القائمة، إلى جانب إنشاء محطات لتوليد الطاقة وتحلية المياه، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

الحقوق الأساسية للإنسان

وفيما يتعلق بالخدمات الأساسية، أكد الطماوي أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم من خلال إنشاء عدد كبير من المدارس الجديدة وتطوير القائم منها، مشددًا على أن التعليم يمثل أحد الحقوق الأساسية للإنسان.

رفع كفاءة العديد من المستشفيات

كما لفت إلى التطور الملحوظ في القطاع الصحي، حيث تم رفع كفاءة العديد من المستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على خدمة المصريين فقط، بل امتدت لتشمل استقبال وعلاج الأشقاء الفلسطينيين داخل مستشفيات سيناء، في تأكيد واضح على البعد الإنساني للدولة المصرية.

تحقيق الأمن والتنمية

واختتم الطماوي تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق في سيناء يعكس رؤية شاملة للدولة تقوم على تحقيق الأمن والتنمية معًا، بما يضمن حياة كريمة وآمنة لكل المواطنين.

القوات المسلحة حقوق الإنسان سيناء إيهاب الطماوي التنمية المستدامة مبادئ حقوق الإنسان

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

