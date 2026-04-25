الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رحلة بحرية للوزيرة منال عوض لمتابعة سير العمل بمحميات جنوب سيناء .. صور

تطوير محمية راس محمد
تطوير محمية راس محمد
حنان توفيق

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة يرافقها اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت مواقع الغوص السياحي والأنشطة البحرية بمدينة شرم الشيخ علي امتداد ساحل المدينة وذلك بمحمية رأس محمد والتى تعد أشهر مواقع الغوص العالمية، جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء ا.ح / خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة ، والأستاذ وليد حسن مدير عام محميات جنوب سيناء .

وفي بداية جولتها حرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي تفقد منظومة تحصيل الرسوم دخول المحميات للزيارات اليومية والأنشطة، حيث اطلعت  على آلية ونظام العمل في محمية رأس محمد بعد تطويرها وتحولها إلى نظام الدفع الإلكتروني والتي تجري بالتعاون مع بعض الجهات المعنية بالدولة ، لضمان الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للزوار من المصريين والأجانب داخل المحمية.

ووجهت الدكتورة منال عوض ، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعطل المنظومة الخاصة بالتحصيل ووجود بدائل متاحة في حالة وجود أي مشكلات تقنية ، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي،  وضرورة وجود منظومة متكاملة للتحصيل في المحميات الطبيعية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على إحكام الرقابة والمتابعة الجيدة لمنظومة جمع المخلفات الصلبة من اليخوت والمراكب السياحية العاملة في رأس محمد ومدينة شرم الشيخ بما يحافظ علي البيئة البحرية والشعاب المرجانية في المحمية.  

وعقب ذلك قامت الدكتورة منال عوض واللواء الدكتور إسماعيل كمال، بجولة بحرية علي أول مركب صديق للبيئة ، حيث التقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع بعض الغواصين والعاملين في مجال الأنشطة البحرية السياحية. 
 

وحرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي التعرف علي أهم التحديات والمعوقات التي تواجه أصحاب المراكب واليخوت والغواصين في المحمية ، ومن بينها رفع كفاءة الشمندورات الخاصة بروباط اليخوت السياحية بمواقع الغوص برأس محمد وشرم الشيخ وزيادة أعدادها بما بوافي الاحتياجات الخاصة بقطاع السياحة وبما يراعي اعتبارات الطاقة الاستيعابية للمواقع . 

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة ورفع كفاءة كافة مراكب الرصد البيئي والدوريات التابعة للوزارة والمحميات وتكثيف الدوريات في المحميات البحرية، بما يضمن إحكام السيطرة والرقابة على الأنشطة البحرية ومواجهة أي ممارسات قد تضر بالبيئة البحرية وثروات مصر الطبيعية وكذا إعادة التوزيع علي مختلف المواقع .

كما وجهت الدكتورة منال عوض، بتعزيز أوجه التعاون بين قطاع السياحة ممثلا في غرفة سياحة الغوص وقطاعات البيئة والمحافظة بما يحقق تكثيف عدد الشمندورات في المنطقة، مع توفير الاليات اللازمة لاستدامة عقود الصيانة لها .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، علي أهمية التنسيق بين الوزارة والمحافظة فيما يخص حملات التوعية البيئية لكافة الشرائح المستهدفة فيما يخص ملف المحميات وبصفة خاصة الطلاب والشركات والفنادق بالإضافة إلى التوعية بالحفاظ علي الشعب المرجانية وثروات مصر البحرية والطبيعية .

وفي إطار متابعة الأنشطة البحرية السياحية والتعرف علي رأي السائحين والمصريين فيما يخص هذا الملف .. استقلت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ جنوب سيناء غواصة صديقة للبيئة وذلك في منطقة " رأس كاتي " ،، للتعرف علي تجربة  السياح والمصريين أثناء مشاهدة الشعاب المرجانية ، وخلال لقائها معهم أعربت الدكتورة منال عوض واللواء الدكتور إسماعيل كمال عن خالص تمنياتهم لهم بقضاء أجازة سعيدة في مصر وعودتهم مرة أخري لزيارة شرم الشيخ والمقاصد السياحية والثقافية المصرية.

كما قامت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ جنوب سيناء بزيارة لمركز الزوار في محمية رأس محمد، لمتابعة الأنشطة والدور التوعوي والتثقيفي الذي يقدمه المركز لشرح أهمية المحمية الطبيعية وما تحويه من شعاب مرجانية وكائنات بحرية وبرية فريدة، بما يسهم في دعم السياحة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

الزواج

لتكوين أسرة مثالية.. محامي يقترح فكرة رخصة الزواج| تفاصيل

العلاقات الأسرية

استشاري صحة نفسية : تحمل المسؤولية والالتزام بالواجبات حجر الأساس في نجاح أي علاقة زوجية

امل الحناوي

أمل الحناوي : إيران توظف مضيق هرمز لتعزيز موقفها التفاوضي مع واشنطن

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

دراسة صادمة تكشف خطرا خفيفا في أكياس الشاي.. احذرها

مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

