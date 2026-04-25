قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير التخطيط : 35 مليار جنيه استثمارات عامة لشمال وجنوب سيناء

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء في العامين الماليين (2025/2026) و(2026/2027) يبلغ نحو 35 مليار جنيه.

وأوضح في بيان صحفي، تزامنًا مع احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، أن مسيرة البناء والتنمية مستمرة بخطى متسارعة، تأكيدًا على الأهمية الجغرافية والتاريخية والاستراتيجية لتلك البقعة الغالية.

وكشف د. أحمد رستم أن حجم الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء في العامين الماليين الحالي والمقبل يبلغ نحو 25 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه لمحافظة جنوب سيناء.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن سيناء لها مكانة استثنائية في قلب كل مصري، بعد أن ارتوت بدماء الشهداء لحفظها، مؤكدًا أن الملحمة مستمرة الآن من خلال تكثيف جهود التنمية والبناء.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على حرص الدولة، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توسيع نطاق التنمية الشاملة، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري لتصبح عملية التنمية هى الدرع الحقيقي للحفاظ على الأرض. ونوه بأن 59% من الاستثمارات الموجهة للمحافظتين تركز على "التنمية البشرية"، مقابل 41% موجهة لمشروعات البنية الأساسية.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الدولة لتعزيز مكانة سيناء باعتبارها محورًا تنمويًا رئيسًا، لافتًا إلى التطوير الشامل الذي شهده ميناء العريش البحري، وإنشاء العديد من التجمعات التنموية والحضارية. وعلى صعيد الخدمات الصحية والأساسية، أشار الوزير إلى التطور الكبير في تطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، ومن أبرزها: مستشفى رفح الجديدة، ومستشفيات العريش العام، والشيخ زويد، وبغداد، وبئر العبد، إلى جانب دعم قطاع الكهرباء بإنشاء محطات محولات مثل المساعيد وبغداد.

كما ضخت الحكومة استثمارات ضخمة للارتقاء بشبكات الطرق والبنية التحتية للنقل، لتسهيل حركة تنقل المواطنين ونقل البضائع، وخدمة الحركة السياحية.

الأمن المائي والزراعي

ولفت الدكتور رستم إلى الطفرة المحققة في تنمية الموارد المائية، عبر تنفيذ مشروعات استراتيجية لتحلية مياه البحر، شملت مشروع التحلية بمدينة العريش، وتدشين 5 محطات بجنوب سيناء، ومحطتين بمدينتي رفح وبئر العبد الجديدتين.

وأضاف أن الدولة توسعت في مشروعات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف للاستفادة منها في زيادة الرقعة الزراعية، ويأتي في مقدمتها منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ومحطة المحسمة.

السياحة وتمكين القطاع الخاص

وفي ختام البيان، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استمرار الجهود للحفاظ على مدينة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية، وتكريس تحولها إلى "مدينة خضراء" تراعي المعايير البيئية. وأوضح أن الدولة تعمل بالتوازي على تهيئة المناخ لزيادة تواجد القطاع الخاص في مختلف القطاعات بشمال وجنوب سيناء، لضمان استدامة التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة لأبناء المحافظتين.

شمال سيناء جنوب سيناء سيناء وزارة التخطيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

