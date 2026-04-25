جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

تعرض الكابتن «عماد حسانين» مدير مركز شباب ابو حماد بمحافظة الشرقية بجرح قطعي في الرقبة، إثر نشوب مشادة بينه وبين 8 شباب حاولوا اقتحام البوابة الرئيسية للمركز في قرابة الساعة العاشرة والنصف مساء امس الجمعة وعندما حاول منعهم قاموا بالتعدي عليه مستخدمين اله حادة عبارة عن موس وقاموا بإصابته بجرح نافذ بالرقبة.

وأكد الكابتن عماد حسنين في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أنه فوجئ أمس الجمعة، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساء وعندما كان الجميع يستعد لغلق النادي تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء والتي تقضي بالغلق في تمام الساعة الحادية عشر بمجموعة من الشباب يبلغ عددهم حوالي 8 أفراد بمحاولة اقتحام البوابة الرئيسية للنادي والدخول عنوة.

وأضاف مدير مركز شباب أبو حماد، أنه في البداية حدثت مشادة كلامية بينهم وبين مجموعة من الإداريين بالنادي وعلي الفور قام بالنزول فورا الي الاسفل وحاول تهدئة الشباب والتعامل معهم وابلاغهم بالعودة في الغد ولكن دون جدوي.

وأشار إلى أنهم قاموا بالتعدي عليه بإستخدام آلة حادة "موس" وقاموا بإصابته بجرح قطعي عبارة عن 20 سم بالرقبة من الداخل والخارج وعلي الفور تم نقله الي المستشفي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتم تحرير المحضر رقم 8267 جنح مركز أبو حماد.