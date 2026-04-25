لمنعه من اللهو فى الشارع.. القبض على مزارع قيد نجله بسلاسل حديدية بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بتقييد نجله بسلسلة حديدية داخل أحد المنازل بالشرقية.

بالفحص، أمكن تحديد الطفل الظاهر بالصورة، 7 سنوات، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وبسؤاله، أقر بقيام والده بتقييده بسلسلة حديدية داخل المنزل محل سكنهما ومنعه من الخروج للهو بالشارع.

أمكن ضبط والد الطفل مرتكب الواقعة، مزارع، وبحوزته السلسلة الحديدية المستخدمة فى الواقعة.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لتأديب نجله لكثرة خروجه من المنزل وعودته فى أوقات متأخرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





