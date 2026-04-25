سقوط نصاب أوهم ضحايا بتوفير رحلات عمرة وحج بأسعار مخفضة في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى وإيهامهم بقدرته على توفير تأشيرات لرحلات دينية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة" والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى دون الوفاء بذلك.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه (مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية) وبحوزته (هاتف محمول"بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته أقر بإرتكابه 5 وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .





