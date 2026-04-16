إنقاذ مصاب بطـ.عنة نافذة بالبطن وإصابات بالغة باليد اليمنى بمستشفى ههيا

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى ههيا المركزي، بقيادة الدكتور محمد عياد، والدكتور عبدالرحمن محمد أخصائيي الجراحة العامة، والدكتور محمد رضا مهدي أخصائي جراحة التجميل، والدكتور محمود نور أخصائي التخدير، نجح في إنقاذ حياة مريض تعرض لإصابات خطيرة إثر إدعاء مشاجرة، والذي كان يعاني من جرح طعني نافذ بأعلى جدار البطن، بالإضافة إلى جرح متهتك برسغ اليد اليمنى مع تهتك بالأوتار والعضلات والأعصاب والأوعية الدموية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مستشفى ههيا المركزي استقبلت المصاب في حالة طارئة، وعلى الفور تم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، والتي أظهرت وجود نزيف داخلي، وتحتاج إلى عملية جراحية سريعة لإنقاذ حياته، وتم نقله إلى غرفة العمليات بشكل عاجل، وإجراء استكشاف جراحي للبطن، وتبين وجود نزيف شديد بالتجويف البريتوني مع تهتك عميق بالفص الأيسر للكبد، وتم رتق التهتك والسيطرة على النزيف وتنظيف التجويف البريتوني، مع غلق جدار البطن بطبقاته التشريحية وتركيب درنقتين.

وأضاف محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أنه تم إجراء استكشاف جراحي لرسغ اليد اليمنى، حيث تبين وجود قطع كامل بالوتر الباسط للإبهام وقطع بالأربطة المحيطة بالرسغ، وتم إصلاح الوتر والأربطة بدقة، ورتق الجرح بطبقاته التشريحية، مع تثبيت اليد بجبيرة طبية، لافتاً أن المريض تم حجزه بالعناية المركزة تحت الملاحظة لمدة ٢٤ ساعة عقب الجراحة، حتى استقرت حالته الحيوية، وتم نقله إلى قسم الجراحة لاستكمال العلاج والمتابعة الطبية اللازمة تحت إشراف أطباء المستشفى.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير إلى الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وللدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وللدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وللدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، وللدكتورة هبه الضريبي مديرة المستشفى، ولجميع الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، والمشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة، لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.