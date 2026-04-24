قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: الرئيس السيسي حذر من تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي
في نصف ساعة .. الداخلية تطلق نقلة نوعية بخدمات استخراج تصاريح العمل
يوتيوب TV يُطلق تحديثاً يُغيّر طريقة مشاهدتك للتليفزيون إلى الأبد
طوارئ في الأهلي لمواجهة بيراميدز.. محاضرة فنية وملعب 30 يونيو كامل العدد
رسميًا - الأهلي بطلاً لدوري المحترفين لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك 31\22
بعد منع دخول الهاي لايتر.. جامعة الأزهر توضح ضوابط تفتيش الطالبات
كواليس ساخنة.. عراقجي يقدم ردا مكتوبا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب
قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني
تنبيه رسمي من الأرصاد بشأن طقس غدٍ السبت
مش فارقلي .. رد فعل صادم من مسلم على اتهامات طليقته
الهضبة نموذج استثنائي .. محمود ياسين جونيور : أتمنى تجسيد قصة عمرو دياب
ازدواجية لافتة .. ترامب يغفو مجددا باجتماع بعد سنوات من وصف بايدن بالنعاس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بتكلفة 15 مليون جنيه.. افتتاح 4 مساجد بالشرقية

مسجد
مسجد
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بأعمار بيوت الله عز وجل، باعتباره أحد المحاور المهمة لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن افتتاح المساجد الجديدة سواء بعد الإحلال والتجديد أو الإنشاء الجديد يأتي في إطار التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الأوقاف.

أوضح المحافظ أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مؤكداً استمرار دعم مشروعات تطوير ورفع كفاءة المساجد بمختلف أنحاء المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن المديرية تواصل تنفيذ خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل – مادياً وروحانياً وفكرياً، مشيراً إلى أنه اليوم تم افتتاح 4 مساجد بتكلفة تقديرية ١٥ مليون جنيه و٥٠٠ ألف جنيه بعدد من مراكز المحافظة.

وأشار إلي أنه تم إحلال وتجديد مسجد القليني بقرية بنى عامر بمركز الزقازيق بتكلفة ٥ ملايين جنيه وإحلال وتجديد مسجد عزبة يوسف بقرية الزاوية الحمراء بمركز فاقوس بتكلفة ٥ ملايين جنيه وإحلال وتجديد مسجد فاطمة حبيب _ بقرية العلاقمة بمركز ههيا بتكلفة ٤ ملايين و ٥٠٠ ألف جنيه كما تم صيانة وتطوير المسجد الكبير _ بناحية سرو بقرية الزاوية الحمراء بمركز فاقوس _ بتكلفة مليون جنيه.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه الافتتاحات تأتي ضمن خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عز وجل وتطويرها بما يليق بقدسيتها، بما يسهم في تهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مؤكدا أن رسالة المسجد لا تقتصر على البناء فقط بل تمتد لتشمل نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية وتعزيز الوعي الديني الصحيح فى المجتمع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

ترشيحاتنا

عبد الرحمن أبو زهرة

يحتاج للدعاء.. أخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

مسلم وطليقته

بدفعلها 200 ألف جنيه.. أول رد من مسلم على اتهامات طليقته

ميرنا جميل

ميرنا حميل تخطف الأنظار بإطلالة خيالية على إنستجرام.. شاهد

بالصور

عدم تحسن الرؤية بعد عملية المياه البيضاء .. إليك الأسباب والعلاج

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء

مسجد
مسجد
مسجد

5 سيارات زيرو سجلت أعلى انخفاض في الأسعار خلال أبريل

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

قهوة البيض أغرب تريندات مواقع التواصل .. تقدر تجربها؟

ما هي قهوة البيض؟
ما هي قهوة البيض؟
ما هي قهوة البيض؟

فيديو

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد