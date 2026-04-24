بتكلفة 15 مليون جنيه.. افتتاح 4 مساجد بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بأعمار بيوت الله عز وجل، باعتباره أحد المحاور المهمة لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن افتتاح المساجد الجديدة سواء بعد الإحلال والتجديد أو الإنشاء الجديد يأتي في إطار التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الأوقاف.

أوضح المحافظ أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مؤكداً استمرار دعم مشروعات تطوير ورفع كفاءة المساجد بمختلف أنحاء المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن المديرية تواصل تنفيذ خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل – مادياً وروحانياً وفكرياً، مشيراً إلى أنه اليوم تم افتتاح 4 مساجد بتكلفة تقديرية ١٥ مليون جنيه و٥٠٠ ألف جنيه بعدد من مراكز المحافظة.

وأشار إلي أنه تم إحلال وتجديد مسجد القليني بقرية بنى عامر بمركز الزقازيق بتكلفة ٥ ملايين جنيه وإحلال وتجديد مسجد عزبة يوسف بقرية الزاوية الحمراء بمركز فاقوس بتكلفة ٥ ملايين جنيه وإحلال وتجديد مسجد فاطمة حبيب _ بقرية العلاقمة بمركز ههيا بتكلفة ٤ ملايين و ٥٠٠ ألف جنيه كما تم صيانة وتطوير المسجد الكبير _ بناحية سرو بقرية الزاوية الحمراء بمركز فاقوس _ بتكلفة مليون جنيه.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه الافتتاحات تأتي ضمن خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عز وجل وتطويرها بما يليق بقدسيتها، بما يسهم في تهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مؤكدا أن رسالة المسجد لا تقتصر على البناء فقط بل تمتد لتشمل نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية وتعزيز الوعي الديني الصحيح فى المجتمع.