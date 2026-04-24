ضربوه بالكرسي.. القبض على شخصين تعديا على كلب حتى الموت بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان بالتعدى على كلب بالضرب مما أدى إلى نفوقه بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (مالك فترينه لبيع السجائر ، شقيقه "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بتاريخ 20/ الجارى حال تواجدهما بمحل عملهما حيث تلاحظ لهم أعراض مرض على الكلب فقاما بالتعدى عليه بكرسي خشبي مما أدى إلى نفوقه لخشيتهم من انتقال العدوي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، والتنسيق مع إدارة الطب البيطري.





