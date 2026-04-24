الشرقية: حملات إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية.. صور

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لإحباط أي محاولات للبناء المخالف أوالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً ضرورة الضرب بيد من حديد ضد كل من يحاول ارتكاب تجاوزات بالبناء العشوائي أو مخالفة القانون.

,أكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، كثفت حملاتها للرصد والمتابعة الميدانية لفرض سيادة القانون، حيث نجحت في التعامل الفوري مع عدد من مخالفات البناء والتعديات وإزالتها في المهد.

في مركز بلبيس تم إزاله حالة تعد على أرض زراعية على مساحة ٢٠٠ متر بقرية ميت ربيعة التابعة للوحدة المحلية بأولاد سيف وإزالة اتنين سور بالدبش الأبيض على مساحة ٢٢٠ متراً بنطاق بناحية عبدالعزيز أمين التابعة للوحدة المحلية بالعدلية وإزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة ١٠٠متر بمنطقة أبو عطيان التابعة للوحدة المحلية بغيته وإزالة سور بالصاج وزوايا حديد علي مساحة ٥٠ متراً ببساتين الإسماعلية التابعة للوحدة المحلية بالزوامل وفك وإزالة شدة خشبية سملات علي مساحة ٥٠ متراً بنطاق الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان ، حيث تمت الإزالات كلياً وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف اللواء أ.ح أحمد شاكر رئيس المركز والمدينة.

وفي مركز ديرب نجم تم إزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة ٢٠ متراً بقرية شنبارة منقلا التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق، حيث تمت الإزالة كلياً وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف أحمد ضاحي رئيس المركز والمدينة.

وشهد مركز الإبراهيمية إزالة سور وتاندا بالحديد والصاج بنطاق عزبة العرب بقطيفة مباشر التابعة للوحدة المحلية بالحلوات حيث تمت الإزالة كلياً وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف يسري راشد رئيس المركز والمدينة.

ةشدد محافظ الشرقية على استمرار اليقظة التامة على مدار الساعة لضمان منع أي محاولات للتعدي على الأراضي أو الشروع في أعمال إنشائية، مؤكداً التعامل بكل حزم مع المخالفين لفرض هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة ومنع أي محاولات للخروج عن القانون في مهدها.