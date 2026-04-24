هنا يدفن ضياء العوضي.. آخر استعدادات الأسرة لاستقبال الجثمان قبيل دفنه

بدأت عائلة الدكتور ضياء العوضي في تجهيز مثواه الأخير بمقابر جمعية النور الواقعة على طريق "القاهرة - بلبيس" الصحراوي، وذلك تمهيدا لمراسم الد فن التي ستنطلق عقب صلاة الجمعة وسوف يتم أداء صلاة الجنازة علي الفقيد بمسجد التوحيد بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

فيما أنهت أسرة الفقيد كافة الاستعدادات لاستقبال الجثمان حيث تم تجهيز مقابر الأسرة بجمعية النور (خلف مدينة العبور) وسط حالة من الحزن من جانب الحضور من أسرة الفقيد.

فيما نشرت الصفحة الخاصة بالفقيد منشورا جاء فيه ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

بإذن الله تعالي صلاه الجنازه للشهيد الدكتور ضياء العوضي في مسجد التوحيد بالعبور عقب صلاه الجمعه سائلين المولى عز وجل أن يتقبله في الشهداء، وأن يجعل دمه الطاهر نورًا ورحمةً ورفعةً له في أعلى عليين.

اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، اللهم أنزل عليه رحمتك وسكينتك، اللهم أكرم نزله، ووسّع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقّه من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم ارفعه في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واجعل روحه في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا ولا نقول إلا ما يٌرضي الله وإنا لله وإنا إليه راجعون