كتاب دوري لترشيد الإنفاق وضبط منظومة الإنارة وترشيد استهلاك الكهرباء بالشرقية

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٢٦ بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ، وضبط منظومة الإنارة العامة وترشيد إستهلاك الكهرباء وضبط الإستهلاك العشوائي وترشيد كميات الوقود المستخدمة للمركبات الحكومية وإبطاء أو إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة إستهلاك الوقود والمواد البترولية.

شدد المحافظ على مديري مديريات الخدمات والهيئات ورؤساء المراكز والمدن، والأحياء، وكافة الجهات والإدارات المعنية، بضرورة خفض نسبة ٣٠٪ على الأقل من الوقود المخصص للمركبات الحكومية مع التأكيد على أرجاء / إبطاء تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود " السولار والمازوت والبنزين " بصفة استثنائية لمدة ٣ أشهر على الأقل وتقليل نسبة ١٥٪ من استهلاك الكهرباء والإنارة خلال الربع الأخير من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ "شهور إبريل - مايو - يونية - ٢٠٢٦ "

كما كلف بحظر ترکیب ای لمبات بدواية أو نزلات عشوائية والالتزام بتركيب كشافات إنارة عامة معتمدة ومطابقة للمواصفات الفنية من خلال خط الانارة الخاص بالشوارع وأن تتم التغذية لجميع نقاط الإنارة عبر عدادات الإنارة العامة المخصصة ووفقاً للقواعد المنظمة ومراجعة كافة الوصلات القائمة وفصل وإزالة أي كشافات أو لمبات مخالفة فوراً لتأمين حياة المواطنين والحفاظ على المهمات والحد من سرقات التيار الكهربائي.

وجه المحافظ الجهاز التنفيذي بضرورة تنفيذ التعليمات الواردة بالكتاب الدوري بدقة وحزم داخل، اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تشديد المتابعة الدورية وتكثيف الحملات الميدانية للتأكد من إلتزام كافة الجهات بالتعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.