محافظات

كتاب دوري لترشيد الإنفاق وضبط منظومة الإنارة وترشيد استهلاك الكهرباء بالشرقية

محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٢٦ بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ، وضبط منظومة الإنارة العامة وترشيد إستهلاك الكهرباء وضبط الإستهلاك العشوائي وترشيد كميات الوقود المستخدمة للمركبات الحكومية وإبطاء أو إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة إستهلاك الوقود والمواد البترولية.

شدد المحافظ على مديري مديريات الخدمات والهيئات ورؤساء المراكز والمدن، والأحياء، وكافة الجهات والإدارات المعنية، بضرورة خفض نسبة ٣٠٪ على الأقل من الوقود المخصص للمركبات الحكومية مع التأكيد على أرجاء / إبطاء تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود " السولار والمازوت والبنزين " بصفة استثنائية لمدة ٣ أشهر على الأقل وتقليل نسبة ١٥٪ من استهلاك الكهرباء والإنارة خلال الربع الأخير من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ "شهور إبريل - مايو - يونية - ٢٠٢٦ "

كما كلف بحظر ترکیب ای لمبات بدواية أو نزلات عشوائية والالتزام بتركيب كشافات إنارة عامة معتمدة ومطابقة للمواصفات الفنية من خلال خط الانارة الخاص بالشوارع وأن تتم التغذية لجميع نقاط الإنارة عبر عدادات الإنارة العامة المخصصة ووفقاً للقواعد المنظمة ومراجعة كافة الوصلات القائمة وفصل وإزالة أي كشافات أو لمبات مخالفة فوراً لتأمين حياة المواطنين والحفاظ على المهمات والحد من سرقات التيار الكهربائي.

وجه المحافظ الجهاز التنفيذي بضرورة تنفيذ التعليمات الواردة بالكتاب الدوري بدقة وحزم داخل، اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تشديد المتابعة الدورية وتكثيف الحملات الميدانية للتأكد من إلتزام كافة الجهات بالتعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

ترشيحاتنا

القيادة الأمريكية: حاملة الطائرات فورد تواصل عملياتها بالبحر الأحمر

خبير: فرص التقدم في مفاوضات إيران وأمريكا محدودة.. وباكستان تلعب دور الوسيط

زاهي حواس: اكتشاف تمثال ضخم بــ«تل الفراعين» في الشرقية يرجح عودته لعصر الرعامسة

لا تتجاهل الصداع وتغيرات الرؤية.. علامات غير متوقعة تدل على مشاكل في المخ و الأعصاب

أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية

بدء التشغيل التجريبي لمجزر الزقازيق العام عقب تطويره بتكلفة 34 مليون جنيه

الإفراط في تناول البطيخ يهدد صحتك.. يسبب مشاكل الهضم وارتفاع سكر الدم

فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها

بعد أنباء انفصال علي غزلان وفرح شعبان.. أبرز صور جمعتهما

على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

