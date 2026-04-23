زاهي حواس: الكشف عن تمثال رمسيس الثاني يؤكد امتداد الحضارة المصرية في الشرقية

تواصل الاكتشافات الأثرية في مصر إماطة اللثام عن أسرار جديدة تعكس عمق وتنوع الحضارة المصرية القديمة، التي امتدت آثارها عبر مختلف أنحاء البلاد من صعيد مصر حتى الدلتا.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الاكتشافات الحديثة التي تعيد رسم خريطة التاريخ المصري القديم وتؤكد انتشار مراكزه الحضارية خارج المناطق التقليدية المعروفة.

زاهي حواس حول الاكتشاف

أكد عالم الآثار المصري زاهي حواس أن الكشف عن تمثال للملك رمسيس الثاني في محافظة الشرقية يمثل دليلًا مهمًا على امتداد الوجود الحضاري المصري القديم في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن العثور على مثل هذا التمثال في هذا الموقع أمر طبيعي بالنظر إلى طبيعة توزيع الآثار في مصر.

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر أن هذا الاكتشاف يعكس حقيقة مهمة، وهي أن جزءًا كبيرًا من آثار مصر القديمة لا يزال مدفونًا تحت الأرض، حيث لم يتم الكشف سوى عن نحو 30% فقط من إجمالي الآثار حتى الآن، بينما لا يزال الجزء الأكبر غير مكتشف.

امتداد الحضارة المصرية عبر الجغرافيا

وأشار حواس إلى أن ما يُعرف بـ"مصر الحديثة" مبني فوق طبقات من "مصر القديمة"، وهو ما يفسر العثور على آثار في مناطق مختلفة مثل أخميم والأقصر وغيرها من المناطق الممتدة من خط الصعيد حتى أطراف الدلتا.

وأكد أن انتشار الآثار في هذه المساحات الواسعة يعكس مدى اتساع الحضارة المصرية القديمة، وعدم اقتصارها على مواقع محددة، بل امتدادها عبر أغلب أرض مصر الحالية.

أهمية الاكتشافات الأثرية الجديدة

وأوضح أن مثل هذه الاكتشافات لا تقتصر أهميتها على القيمة الأثرية فقط، بل تمتد إلى تعزيز فهم التاريخ المصري القديم، وإعادة بناء صورة أكثر دقة عن الحياة السياسية والدينية في تلك العصور.

كما تسهم هذه الاكتشافات في دعم السياحة الثقافية، وإبراز مكانة مصر كواحدة من أغنى دول العالم بالتراث الحضاري.