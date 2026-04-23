وفاة سائق تروسيكل عقب اصطدامه بلودر بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إصطدام مركبة "تروسيكل" بمعدة ثقيلة "لودر" متوقفة بجانب الطريق بالشرقية مما أدى لوفاة قائدها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 / الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بوقوع حادث سير بدائرة المركز ، بالإنتقال وسؤال شاهد الوقعة (سائق – مقيم بدائرة المركز) قرر أنه أثناء سير مركبة "تروسيكل" بالطريق محل البلاغ إختلت عجلة القيادة بيد قائدها عقب تفاجئه بكومة من الرمال مما أدى لإصطدامه "باللودر" من الخلف حال توقفه على جانب الطريق مما نتج عنه وفاته.. وبسؤال والد المتوفى إتهم قائد اللودر بالتسبب فى وفاة نجله.

أمكن ضبط قائد اللودر (سائق – مقيم بدائرة المركز).. وبمواجهته أيد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





