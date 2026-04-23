الكاهن وتحديات العصر .. ختام السيمنار الثالث لكهنة الشرقية ومدينة العاشر

اختتمت إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، السيمنار الثالث لمجمع الآباء كهنتها، تحت عنوان "الكاهن وتحديات العصر"، والذي امتد على مدار يومين في بيت ماري لاند بالشروق التابع لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، بحضور نيافة الأنبا مقار أسقف الإيبارشية.

افتتح نيافة الأنبا مقار فعاليات السيمنار بكلمة استعرض فيها محاور السيمنار وأهدافه، مؤكدًا أهميته في دعم الكاهن لمواجهة تحديات الخدمة المعاصرة، وتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات المتخصصة، حيث ألقى نيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية محاضرة بعنوان "الكاهن والميديا"، تناول خلالها خطورة وسائل الإعلام وتأثيرها في الخدمة، كما قدم نيافة الأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية محاضرة بعنوان "الكاهن والمال"، مؤكدًا أن يحيا الكاهن كوكيل صالح وأمين، كما ألقى نيافة الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة محاضرة بعنوان "الكاهن في زمن التحولات"، موضحًا كيفية التعامل الرعوي مع تحديات العصر.

وفي اليوم التالي صلى نيافة الأنبا مقار القداس الإلهي بمشاركة الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، تلا ذلك استكمال فعاليات السيمنار، حيث ألقى نيافة الأنبا مقار كلمة عن "المكفيلة وحياة القيامة" أوضح خلالها كيف اختبر الآباء الأولون حياة القيامة، وانعكس ذلك في سلوكهم وشهادتهم الحية بالإيمان، كما قدم الأب القمص بيشوي حلمي محاضرة بعنوان "الكاهن والعقيدة"، شرح خلالها أهمية التمسك بالإيمان المستقيم في مواجهة التيارات الفكرية المختلفة، فيما ألقى الأب القمص يوسف الحومي محاضرة بعنوان "الكهنوت عبر التاريخ"، مستعرضًا الكهنوت في العهدين القديم والجديد.

ومن الجدير بالذكر أن هذا السيمنار يجسد رؤية الإيبارشية في بناء كاهن متجدد على نحو دائم، يحمل وعيًا روحيًا عميقًا وفكرًا مستنيرًا، ومواجهة تحديات العصر بحكمة.