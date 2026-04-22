الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر.. البابا تواضروس يستقبل وفدا من الكنائس الفرنسية

البابا تواضروس يستقبل وفد من الكنائس الفرنسية
البابا تواضروس يستقبل وفد من الكنائس الفرنسية
ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي القاهرة اليوم الأربعاء، المونسينيور ماتيو روچيه أسقف نانتير، غربي باريس، للكنيسة الكاثوليكية بفرنسا، يرافقه مجموعة من الإكليروس والأعضاء ممثلين لعدد من الكنائس الموجودة في فرنسا، وذلك ضمن برنامج زيارتهم للمعالم المسيحية بمصر.

تحدث قداسة البابا معهم عن مصر وموقعها التاريخي والجغرافي المتميز الذي يتوسط خريطة العالم. وكذلك عن الكنيسة القبطية الارثوذكسية وتاريخها العريق، وعن القديس مار مرقس الرسول ومكانة كرسي الإسكندرية بين الكراسي الرسولية الخمسة؛ أورشليم وأنطاكية والإسكندرية وروما والقسطنطينية.

تناول قداسته بالحديث أيضًا علاقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  بمؤسسات الدولة المصرية  الكنائس المسيحية الموجودة في مصر، وبالمؤسسة الإسلامية الرسمية (الأزهر الشريف) والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر.

وفي سؤال عن تاربخ عيد القيامة، جاءت إجابة قداسة البابا أنه حسب قوانين مجمع نيقية، فالكنيسة القبطية الأرثوذكسية مسؤولة عن تحديد تاريخ عيد القيامة، و إذا أردنا فعلاً توحيد تاريخ الاحتفال بهذا العيد يجب أن نوحده طبقًا لهذه القوانين.

كما شدد قداسته على أهمية دور المحبة في إيقاف العنف والحروب المنتشرة في العالم.

وأجاب قداسة البابا على عدد من أسئلة أعضاء الوفد الزائر.

من ناحيته عبر المونسينيور روچيه عن تقديره البالغ للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لافتًا إلى أنه التقى قداسة البابا العام الماضي ضمن وفد كاثوليكي، وأنه يعتز بعلاقته، نيافة الأنبا مارك أسقف باريس، والعديد من الآباء في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا، حيث هناك تعاون مشترك يربط بينهما في إطار العمل المسكوني.

حضر اللقاء نيافة الأنبا مارك  أسقف باريس وشمالي فرنسا، والقس أرسانيوس حنا من إيبارشية باريس وشمالي فرنسا.

