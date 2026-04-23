لقاء روحي مميز لعمال كنائس إيبارشية ميت غمر بحضور الأنبا صليب

نظمت إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، لقاءها السنوي لعمال كنائس الإيبارشية، وذلك بكنيسة الشهيد مارجرجس بميت غمر (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا صليب أسقف الإيبارشية.

افتُتح اللقاء بصلاة القداس الإلهي، تلاها كلمة روحية ألقاها نيافة الأنبا صليب، بعد ذلك تم تنظيم مائدة أغابي جمعت نيافته مع أبنائه من عمال كنائس الإيبارشية، وفي نهاية اللقاء، قام نيافته بتوزيع بعض الهدايا عليهم.

واختُتم اللقاء في أجواء مملوءة بالمحبة والفرح، حيث عبر الحاضرون عن سعادتهم بهذا اليوم الروحي المميز، مؤكدين على تجدد روح الخدمة داخلهم.

كما وجه نيافة الأنبا صليب كلمة تشجيع لأبنائه، داعيا إياهم إلى الاستمرار في الخدمة بأمانة ومحبة، ليظلوا نورا حيا داخل كنائسهم، وشهودا حقيقيين للمسيح في حياتهم اليومية.