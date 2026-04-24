على المركب.. ننشر آخر صورة للطـ.فلة تيا قبل لحظات من سقوطها بسوهاج

شهد كورنيش سوهاج الشرقي واقعة مأساوية هزت مشاعر الأهالي، بعدما سقطت الطفلة “تيا”، 4 سنوات، من أعلى مركب نيلية خلال نزهة بصحبة أسرتها، في لحظات تحولت فيها الضحكات إلى صرخات وذهول.

وحصل موقع “صدى البلد” على آخر صورة للطفلة من داخل المركب قبل ثوانٍ من الحادث، حيث ظهرت تقف بالقرب من والدتها في وضع عفوي، دون أن تدرك ما قد يحدث بعدها بلحظات، في مشهد مؤلم يجسد آخر لحظات البراءة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلة في مياه نهر النيل من أعلى مركب نيلية بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء تواجد الطفلة رفقة أسرتها على متن المركب في رحلة تنزه، تحركت بعفوية الأطفال وصعدت إلى مكان مرتفع، وفجأة اختل توازنها، لتسقط في المياه وسط حالة من الصدمة بين المتواجدين.

وسارع طاقم المركب وعدد من الركاب لمحاولة إنقاذها، حيث تم إيقاف المركب على الفور، وقفز أحد العاملين إلى المياه بحثًا عنها، بينما سادت حالة من الانهيار بين أفراد أسرتها.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة لا تتضمن شبهة جنائية، وأن سقوط الطفلة جاء نتيجة فقدان التوازن، خاصة مع صغر سنها، وعدم إدراكها لخطورة الوقوف في الأماكن المرتفعة داخل المركب.

وعلى الفور، تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري التي باشرت أعمال البحث والتمشيط بموقع الحادث، في محاولة للعثور على الطفلة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.