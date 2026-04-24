قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار عقار في العطارين بالإسكندرية
لمدة يومين.. تحويلات مرورية بكوبري 6 أكتوبر
موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد
حالات التصالح في مخالفات البناء 2026 وشروط القبول
مصرع شخصين وإصابة آخر في اشتعال سيارة على طريق الإسماعيلية السويس
ركزوا على المراجعة.. التعليم تحسم الجدل حول حذف وتخفيف المناهج قبل الامتحانات
51.9 جنيه.. آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم
مصطفى بكري: أطالب بالمحاكمة العسكرية لكل من يتلاعب بالأسعار.. ترامب: ارتفاع أسعار النفط أفضل من امتلاك إيران لسلاح نووي| أخبار التوك شو
قد ساعتك الآن لـ 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا
التأمينات تستعد لصرف معاشات مايو وتؤكد تطوير السيستم لا يعوق عملية الصرف
قضية تهريب تمويني كبرى بسوهاج.. ضبط 172 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملة بالعسيرات
ترامب: تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

على المركب.. ننشر آخر صورة للطـ.فلة تيا قبل لحظات من سقوطها بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد كورنيش سوهاج الشرقي واقعة مأساوية هزت مشاعر الأهالي، بعدما سقطت الطفلة “تيا”، 4 سنوات، من أعلى مركب نيلية خلال نزهة بصحبة أسرتها، في لحظات تحولت فيها الضحكات إلى صرخات وذهول.

وحصل موقع “صدى البلد” على آخر صورة للطفلة من داخل المركب قبل ثوانٍ من الحادث، حيث ظهرت تقف بالقرب من والدتها في وضع عفوي، دون أن تدرك ما قد يحدث بعدها بلحظات، في مشهد مؤلم يجسد آخر لحظات البراءة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلة في مياه نهر النيل من أعلى مركب نيلية بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء تواجد الطفلة رفقة أسرتها على متن المركب في رحلة تنزه، تحركت بعفوية الأطفال وصعدت إلى مكان مرتفع، وفجأة اختل توازنها، لتسقط في المياه وسط حالة من الصدمة بين المتواجدين.

وسارع طاقم المركب وعدد من الركاب لمحاولة إنقاذها، حيث تم إيقاف المركب على الفور، وقفز أحد العاملين إلى المياه بحثًا عنها، بينما سادت حالة من الانهيار بين أفراد أسرتها.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة لا تتضمن شبهة جنائية، وأن سقوط الطفلة جاء نتيجة فقدان التوازن، خاصة مع صغر سنها، وعدم إدراكها لخطورة الوقوف في الأماكن المرتفعة داخل المركب.

وعلى الفور، تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري التي باشرت أعمال البحث والتمشيط بموقع الحادث، في محاولة للعثور على الطفلة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج غرق طفلة

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
المزيد

