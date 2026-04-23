لحظة لهو تحولت لفاجعة.. سقوط طفلة من مركب نيلية بكورنيش سوهاج يُنهي نزهة أسرة في ثوانٍ

سوهاج _ أنغام الجنايني

تحولت نزهة عائلية هادئة على كورنيش سوهاج الشرقي إلى مشهد مأساوي، بعدما سقطت الطفلة “تيا”، 4 سنوات، من أعلى مركب نيلية خلال خروجها مع أسرتها، في واقعة مؤلمة هزت مشاعر الأهالي والمتواجدين بالمكان.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بسقوط طفلة في مياه نهر النيل من على متن مركب نيلية بدائرة القسم.

وكشفت التحريات الأولية، أنه خلال استقلال الأسرة للمركب في رحلة تنزه، تحركت الطفلة بعفوية الأطفال وصعدت إلى مكان مرتفع بالمركب، وفجأة اختل توازنها، لتسقط في المياه في لحظات صادمة أمام أعين أسرتها.

وسادت حالة من الارتباك بين ركاب المركب، حيث سارع طاقمها بمحاولة إنقاذ الطفلة، وتم إيقاف المركب على الفور، وقفز أحد العاملين في المياه بحثًا عنها، بينما علت صرخات الأسرة التي لم تستوعب ما حدث.

وأفادت المعلومات أن الواقعة لم تتضمن شبهة جنائية، وأن سقوط الطفلة جاء نتيجة فقدان التوازن، خاصة مع صغر سنها وعدم إدراكها لخطورة التحرك في أماكن مرتفعة داخل المركب.

وعلى الفور، تم إخطار قوات الإنقاذ النهري التي انتقلت إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال البحث والتمشيط في محاولة للعثور على الطفلة، وسط متابعة من الأجهزة الأمنية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما خيم الحزن على أهالي سوهاج، مع دعوات الأهالي بتشديد الرقابة داخل المراكب حفاظًا على أرواح الأطفال.

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: أسعار الوقود لن تتراجع لمستويات ما قبل الحرب قبل نهاية 2026

رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء: حسم مواعيد غلق المحلات والمولات الجديدة قبل يوم 27 أبريل

موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي

بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد

وزير التعليم

برامج تدريبية علاجية.. قرار عاجل من التعليم لطلاب الابتدائي بعد انتهاء الدراسة

الطاقة

خبير رقمي : مراكز البيانات أصبحت أمن قومي

النقاب

محامية بالنقض: النقاب يجب أن يخضع لضوابط لا منع مطلق

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

قلبوا السوشيال ميديا .. حب لميس الحديدي ومحمود سعد يشعل التريند | ما القصة؟

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد