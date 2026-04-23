لحظة لهو تحولت لفاجعة.. سقوط طفلة من مركب نيلية بكورنيش سوهاج يُنهي نزهة أسرة في ثوانٍ

تحولت نزهة عائلية هادئة على كورنيش سوهاج الشرقي إلى مشهد مأساوي، بعدما سقطت الطفلة “تيا”، 4 سنوات، من أعلى مركب نيلية خلال خروجها مع أسرتها، في واقعة مؤلمة هزت مشاعر الأهالي والمتواجدين بالمكان.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بسقوط طفلة في مياه نهر النيل من على متن مركب نيلية بدائرة القسم.

وكشفت التحريات الأولية، أنه خلال استقلال الأسرة للمركب في رحلة تنزه، تحركت الطفلة بعفوية الأطفال وصعدت إلى مكان مرتفع بالمركب، وفجأة اختل توازنها، لتسقط في المياه في لحظات صادمة أمام أعين أسرتها.

وسادت حالة من الارتباك بين ركاب المركب، حيث سارع طاقمها بمحاولة إنقاذ الطفلة، وتم إيقاف المركب على الفور، وقفز أحد العاملين في المياه بحثًا عنها، بينما علت صرخات الأسرة التي لم تستوعب ما حدث.

وأفادت المعلومات أن الواقعة لم تتضمن شبهة جنائية، وأن سقوط الطفلة جاء نتيجة فقدان التوازن، خاصة مع صغر سنها وعدم إدراكها لخطورة التحرك في أماكن مرتفعة داخل المركب.

وعلى الفور، تم إخطار قوات الإنقاذ النهري التي انتقلت إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال البحث والتمشيط في محاولة للعثور على الطفلة، وسط متابعة من الأجهزة الأمنية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما خيم الحزن على أهالي سوهاج، مع دعوات الأهالي بتشديد الرقابة داخل المراكب حفاظًا على أرواح الأطفال.