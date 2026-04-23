240 تدريبًا و20 ألف مستفيد.. جامعة سوهاج تكتب قصة جديدة في المبادرة الرئاسية مودة

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مدربين مشروع مودة بكليات الجامعة وعددهم ٢٤ عضو هيئة تدريس لحصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية للعام الثاني على التوالي.

بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور سحر هاشم الأستاذ المساعد بكلية الآداب والمنسق الفني للمشروع.

وقال النعماني أن مودة هي واحد من أهم المشروعات الرئاسية ذات البعد "المجتمعي والإنساني" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، لاسیما في ظل ما شهدته السنوات الماضیة من ارتفاع مضطرد في أعداد حالات الطلاق.

وثمن ما قدمه القائمين علي المشروع بالجامعة من أداء متميز وعطاء مستمر أسهم في تحقيق هذا الإنجاز وهو تصدر الجامعة المركز الاول على مستوى الجامعات المصرية علي مدار عاميين.

واكد أن تفانيهم كان أحد أسباب حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية للعام الثاني على التوالي.

وأوضحت الدكتورة سحر هاشم انه تم وضع خطة واضحة ومنظمة للتدريب، وقد أسفر هذا الجهد عن تنفيذ (٢٤٠) تدريبًا استهدفت ما يقرب من (20 ألف) طالب وطالبة خلال العامين الماضيين.

وهو رقم يعكس حجم العمل المبذول، ووعي الشباب بأهمية هذه النوعية من البرامج التي تمس واقعهم ومستقبلهم بشكل مباشر، مضيفه أن محاور المشروع تضمنت الجانب الاجتماعي، الصحي والديني.

وتم تدريبهم على كيفية التواصل الإیجابي، فھم الاختلافات والتعامل معھا، أهمية توزیع الأدوار بین الزوجین، المفاھیم الاجتماعیة المتعلقة بتنظیم الأسرة، والمباعدة بین الولادات، وأبعاد العنف الأسري.

وقالت الدكتورة انتصار أبو الدهب المنسق الاداري للمشروع ان البرنامج شمل ايضا التوعية بالجانب الصحي والمعلومات الأساسیة للصحة الإنجابیة ومرحلة الحمل، الممارسات الضارة كختان الإناث والزواج المبكر.

وتوضیح أھمیة الفحص الطبي قبل الزواج وأخيرا تضمن الجانب الدیني الحقوق والواجبات الشرعیة للزوج والزوجة (السن المناسب للزواج، أسس الزواج الناجح، فترة الخطوبة، والذمة المالیة للمرأة).

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب المناقشة بين رئيس الجامعة والطلاب المتدربين والتعرف علي اراء الطلاب بالمبادرة واوجه الإستفادة منها، وتم تكريم المدربين من أعضاء هيئة التدريس وإلتقاط الصور التذكارية.