مصرع سائق في حادث تصادم على الصحراوي الشرقي ببني مزار بالمنيا

لقي سائق مصرعه، في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من منطقة الشيخ فضل ببني مزار شمال المنيا، وتم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتلقي إشارة من المستشفى التخصصي، بوصول جثة هامدة لمشرحة المستشفي لشخص يدعى " عماد. ي. ا " 43 سنه مقيم بإحدى قرى مركز المنيا

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحادث يرجع إلى تصادم سيارة ربع نقل وأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من منطقة الشيخ فضل ببني مزار، تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قررت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي ومناظرة الجثمان، وكشف تقرير مفتش الصحة ان سبب الوفاة هو نزيف بالمخ اثر تصادم الرأس بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وامرت جهات التحقيق بالتصريح دفن الجثمان وتسليمه لاهليته.