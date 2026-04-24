بدء فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الاسنان بالمنيا.. صور

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بالمنيا، باب التصويت أمام أعضاء الجمعية العمومية، بعد انتهاء عملية التصويت رسميا في الخامسة من مساء اليوم، لبدء عملية الفرز واعلان النتائج.

وتوافد أعضاء نقابة أطباء الأسنان بالمنيا على اللجان للإدلاء بأصواتهم بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، منذ العاشرة صباحا وحتى الخامسة من مساء اليوم، وشهدت الانتخابات إقبالا من الأطباء من أجل اختيار مرشحيهم على المقاعد تحت السن وكذلك اختيار مرشح النقابة العامة.

ويتنافس على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة الفرعية بالمنيا 3 مرشحين على مقعدين تحت السن، وذلك بعد حسم مقعد فوق السن لصالح د. خالد رؤوف، والذي تم حسمه بالتزكية .

ويتنافس على مقعدي تحت السن بانتخابات التجديد النصفي لطب الأسنان الفرعية، 3مرشحين هم د. صموئيل بطرس والدكتور عبد الرحمن جمال، والدكتور محمد عزت.

وشهدت الانتخابات التصويت على مقاعد النقابة العامة، لحسم 6 مقاعد على مستوى الجمهورية، بواقع 3 مقاعد تحت السن و3 مقاعد فوق السن، ويتنافس 8 مرشحين تحت السن بالنقابة العامة على مستوى الجمهورية، من بينهم الدكتور علي الملحاوي المرشح الوحيد من محافظة المنيا