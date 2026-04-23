محافظ المنيا يعتمد ترقية 14 ألفًا و430 من أعضاء هيئة التعليم إلى الوظيفة الأعلى

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ترقية عدد 14 ألفًا و430 من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها إلى الوظيفة الأعلى، وذلك في إطار دعم الدولة للمنظومة التعليمية والارتقاء بالمستوى المهني للمعلمين، تنفيذًا لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (68) لسنة 2026 بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

ويأتي القرار طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وبعد استيفاء المستحقين لكافة شروط ومتطلبات الترقية، حيث شمل القرار أعضاء هيئة التعليم من المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي تكنولوجيا التعليم، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات.

من جانبه، وجّه صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، جميع الإدارات التعليمية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الترقيات للمستحقين، وصرف علاوة الترقية المقررة وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة، بما يضمن حصولهم على مستحقاتهم الوظيفية في التوقيت المحدد.

المنظومة التعليمية

جاءت الترقيات ضمن جهود الدولة لدعم المنظومة التعليمية و فى مقدمتها المعلم حرصاً على مواصلة تطوير الأداء المهني والارتقاء بالمستوى التعليمي.