محافظ المنيا يبحث فرص الاستثمار الصحي استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، لبحث فرص الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، حيث يمثل القطاع الخاص دعامة أساسية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان ضمن المنظومة الجديدة.

جاء ذلك بحضور العميد مصطفى دعبس ممثل الحماية المدنية، والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل وكيل المديرية، إلى جانب عدد من أصحاب المستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصحة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا تعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصحي، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الطبية وتوفير خدمات علاجية متميزة للمواطنين، خاصة مع قرب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح اللواء كدواني أن المحافظة تستهدف التوسع في إقامة منشآت طبية جديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح أراضٍ للاستثمار الصحي في مراكز مغاغة ومطاي وديرمواس، مع تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة من المحافظة ووزارة الصحة في الإجراءات الإدارية، بهدف إقامة مستشفيات ومراكز طبية تتناسب مع الكثافة السكانية واحتياجات المواطنين بهذه المراكز.

وأشار المحافظ إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة لتطوير القطاع الصحي، مؤكدًا حرص المحافظة على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات وفقًا للقانون، بما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الطبية.

من جانبه، استعرض الدكتور هشام زكي الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل المؤسسات العلاجية الخاصة، مؤكدًا حرص وزارة الصحة على تقديم الدعم الفني والتنسيق المستمر مع المستثمرين، بما يضمن جودة الخدمات الصحية والالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وثمّن الدكتور هشام زكي الجهود الكبيرة التي يبذلها اللواء عماد كدواني في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للنهوض بالقطاع الصحي، مؤكدًا أن المحافظة تُعد واحدة من أكبر محافظات الوجه القبلي من حيث المساحة وعدد السكان، الأمر الذي يعكس أهمية تلك الجهود في تعزيز الخدمات الطبية وتلبية احتياجات المواطنين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصحي بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

