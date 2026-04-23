صحة المنيا: تقديم 1222 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية مهدية ضمن مبادرة حياة كريمة

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بمختلف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة”، بهدف توفير الرعاية الصحية الشاملة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل دعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة ، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية مهدية التابعة لمركز المنيا، وذلك بمقر الوحدة الصحية بالقرية على مدار يومي 20 و21 أبريل 2026، حيث نجحت القافلة في تقديم 1222 خدمة طبية وعلاجية مجانية، شملت توقيع الكشف الطبي على 760 حالة مرضية وصرف الأدوية اللازمة وإجراء الفحوصات المختلفة بالمجان.

وأضافت الدكتورة وفاء عادل، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة تضمنت عيادات تخصصية في الباطنة والجراحة والأطفال والنساء والأسنان والجلدية، إلى جانب إجراء تحاليل وأشعة متنوعة، وتنظيم 9 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 127 مواطنًا، وفحص الضغط والسكر لـ76 مواطنًا، وتحويل 5 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالمنيا على وصول الخدمات الطبية المجانية والمتكاملة إلى جميع المواطنين، خاصة بالمناطق النائية.

