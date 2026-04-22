رئيس جامعة المنيا يترأس لجنة اختيار عميد كلية الطب

ترأس الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جلسة لجنة اختيار عميد كلية الطب؛ لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل منصب عميد الكلية، وذلك في إطار حرص الجامعة على اختيار قيادات أكاديمية قادرة على مواصلة مسيرة التطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة من القيادات الأكاديمية البارزة، وهم: الدكتور محمد جلال حسن، والدكتور أبو بكر محيي الدين، نائبا رئيس الجامعة السابقين، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، الأستاذ المتفرغ بجامعة بني سويف ومحافظ القليوبية الأسبق، والدكتور كمال عبد الحميد الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة المنيا.

وضمّت القائمة النهائية للمرشحين لشغل منصب عميد كلية الطب كلًا من: الدكتور أحمد محمد كمال الشافعي، والدكتور محمد عمر عبد العزيز محمد، والدكتورة نهى أنور حسين حسونة، والدكتور أيمن نادي عبد المجيد محمد، والدكتور طارق خلف فتح الباب، والدكتورة نادية فاروق محمد الأمين.

وخلال المقابلات، استعرض المرشحون رؤاهم وبرامجهم الأكاديمية والإدارية، والتي ركزت على تطوير الكلية أكاديميًا وبحثيًا، وتعزيز مكانتها العلمية، وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية، إلى جانب طرح آليات متكاملة لرفع كفاءة العملية التعليمية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة البيئة الجامعية المقدمة للطلاب.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن جامعة المنيا تضع على رأس أولوياتها اختيار القيادات الأكاديمية وفق معايير دقيقة ترتكز على الكفاءة والتميز والقدرة على التطوير، مشددًا على أن عملية الاختيار تتم في إطار من الشفافية والحيادية الكاملة، بما يضمن اختيار أفضل العناصر القادرة على دعم توجهات الجامعة نحو التميز المؤسسي وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مختلف القطاعات.