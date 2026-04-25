حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الإستعداد القصوى بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لإحباط أي محاولات للبناء المخالف أوالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً على ضرورة " الضرب بيد من حديد " ضد كل من يحاول إرتكاب تجاوزات بالبناء العشوائي أو مخالفة القانون.

وفي هذا الإطار كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، حملاتها لرصد وإزالة في المهد لكافة التعديات المخالفة وفرض سيادة القانون حيث نجحت في التعامل الفوري مع عدد من مخالفات البناء والتعديات وإزالتها في المهد ففي مركز بلبيس تم إزالة حالتي بناء مخالف بمساحة إجمالية ٦٥٠ متراً، الأولى عبارة عن فك وإزالة شدة حديدية لهنجر على مساحه ٥٠٠ متراً ، والثانية عبارة عن إزالة تعدي على الأراضي الزراعية علي مساحة ١٥٠ متراً بنطاق الوحدة المحلية بغيتة ،حيث تمت الإزالات كلياً وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف اللواء أ.ح أحمد شاكر رئيس المركز .

وفي مركز ديرب نجم تم إزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة قيراطين بنطاق منشأة صهبرة التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة، حيث تمت الإزالة كلياً وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف أحمد ضاحي رئيس المركز .

وفي مركز أبوكبير تم إزالة غرفتين بالدبش الأبيض على مساحة ١٥٠ متراً بنطاق عزبة السيسي بالمدينة وإزالة سمل خرساني على مساحة ٨٠ متراً بنطاق قرية كفر السواقي التابعة للوحدة المحلية ببني عياض ،حيث تمت الإزالة كلياً وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف المحاسب السيد عبد الرازق رئيس المركز .

شدد محافظ الشرقية على إستمرار اليقظة التامة على مدار الساعة لضمان منع أي محاولات للتعدي على الأراضي أو الشروع في أعمال إنشائية، مؤكداً التعامل بكل حزم مع المخالفين لفرض هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة ومنع أي محاولات للخروج عن القانون في مهدها.