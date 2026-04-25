بشروط بسيطة.. وظائف خالية ببنك مصر قدم الآن

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية التي أعلنها بنك مصر بفتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الجديدة بمحافظة القاهرة، في إطار خطته المستمرة لتعزيز تجربة العملاء وتطوير قنوات التواصل الحديثة، وعلى رأسها مراكز الاتصال.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي المصري نحو الرقمنة، ما يرفع من أهمية وظائف خدمة العملاء باعتبارها حلقة الوصل الأساسية بين البنك وعملائه.

أوضح البنك أن الوظائف المطروحة تأتي تحت مسمى Inbound Contact Center Agent - Outsourced، وهي وظيفة تعتمد على استقبال مكالمات العملاء والرد على استفساراتهم، إلى جانب تقديم الدعم الفني والخدماتي بشكل احترافي يعكس صورة المؤسسة ويعزز مستوى رضا العملاء.

وتشمل طبيعة العمل التعامل المباشر مع استفسارات العملاء اليومية، والعمل على حل المشكلات بكفاءة، مع الالتزام بمعايير الجودة ومؤشرات الأداء التي يحددها البنك، مثل سرعة الاستجابة ودقة الحلول.

يركز الدور الوظيفي على تقديم تجربة متميزة للعملاء، حيث تتضمن المسؤوليات استقبال المكالمات، والتعامل مع الشكاوى باحترافية، وتحليل ملاحظات العملاء ورفعها إلى الإدارات المختصة، بالإضافة إلى احتواء العملاء غير الراضين من خلال تقديم حلول فعالة وسريعة تسهم في الحفاظ على ولائهم.

يشترط البنك توافر عدد من المهارات الأساسية لدى المتقدمين، أبرزها القدرة على التواصل الفعال، والعمل ضمن فريق، وتحمل ضغط العمل، إلى جانب مهارات تنظيم الوقت وإدارة الأولويات، والمرونة في التعامل مع مختلف المواقف.

حدد البنك مجموعة من الشروط للتقديم، تشمل الحصول على مؤهل جامعي، وإجادة استخدام برامج Microsoft Office، وامتلاك مستوى جيد جدا في اللغة الإنجليزية، مع ضرورة الإقامة داخل محافظة القاهرة.

وأكد البنك أن التقديم يتم إلكترونيا عبر منصة LinkedIn، حيث يمكن للراغبين الاطلاع على التفاصيل الكاملة وإرسال طلباتهم من خلال الصفحة الرسمية للبنك.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه بنك مصر نحو التوسع في الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءة قنوات التواصل مع العملاء، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير القطاع المصرفي.

ويحرص البنك على دعم منظومة خدمة العملاء باعتبارها أحد الركائز الأساسية في تحسين جودة الخدمات المصرفية، خاصة مع تزايد الاعتماد على مراكز الاتصال كوسيلة رئيسية للتفاعل المباشر مع العملاء وتلبية احتياجاتهم بشكل سريع وفعال.

كما تعكس هذه التعيينات توجه البنك نحو استقطاب كوادر شابة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية، وتقديم تجربة مصرفية متطورة تلبي تطلعات العملاء في ظل المنافسة المتزايدة داخل السوق المصرفي المصري.

