انتبه.. أعراض ارتفاع وانخفاض وظائف الكلى

هناك العديد من العلامات الجسدية لأمراض الكلى، لكن في بعض الأحيان يعتقد الأشخاص إصابتهم بأمراض أخرى

لا تظهر أعراض أمراض الكلى عادةً إلا في المراحل المتأخرة جدًا، عندما تبدأ الكلى بالفشل أو عندما تظهر كميات كبيرة من البروتين في البول.

وهذا أحد الأسباب التي تجعل 10% فقط من المصابين بأمراض الكلى المزمنة على دراية بإصابتهم بها.

أعراض ارتفاع وانخفاض وظائف الكلى

- انخفاض الطاقة أو صعوبة التركيز

قد يؤدي انخفاض وظائف الكلى الحاد إلى تراكم السموم والشوائب في الدم، مما قد يسبب الشعور بالتعب والضعف وصعوبة التركيز. ومن مضاعفات أمراض الكلى الأخرى فقر الدم، الذي قد يسبب الضعف والإرهاق.

- صعوبة النوم

عندما لا تقوم الكليتان بتصفية السموم بشكل صحيح، تبقى السموم في الدم بدلاً من خروجها من الجسم عبر البول، مما قد يُسبب صعوبة في النوم

- التبول بشكل متكرر

إذا شعرتَ بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر، خاصةً في الليل، فقد يكون ذلك علامة على مرض في الكلى، فعندما تتضرر مرشحات الكلى، قد يزداد الشعور بالحاجة إلى التبول.

- وجود دم في البول

تحافظ الكلى السليمة عادةً على خلايا الدم داخل الجسم أثناء تصفية الفضلات من الدم لتكوين البول، ولكن عند تلف مرشحات الكلى، قد تبدأ هذه الخلايا بالتسرب إلى البول، إضافةً إلى كونها مؤشراً على أمراض الكلى.

المصدر Cleveland clinic