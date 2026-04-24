مرأة ومنوعات

انتبه.. أعراض ارتفاع وانخفاض وظائف الكلى

الكلى
نهى هجرس

هناك العديد من العلامات الجسدية لأمراض الكلى، لكن في بعض الأحيان يعتقد الأشخاص إصابتهم بأمراض أخرى

لا تظهر أعراض أمراض الكلى عادةً إلا في المراحل المتأخرة جدًا، عندما تبدأ الكلى بالفشل أو عندما تظهر كميات كبيرة من البروتين في البول. 

وهذا أحد الأسباب التي تجعل 10% فقط من المصابين بأمراض الكلى المزمنة على دراية بإصابتهم بها.

أعراض ارتفاع وانخفاض وظائف الكلى

- انخفاض الطاقة أو صعوبة التركيز

قد يؤدي انخفاض وظائف الكلى الحاد إلى تراكم السموم والشوائب في الدم، مما قد يسبب الشعور بالتعب والضعف وصعوبة التركيز. ومن مضاعفات أمراض الكلى الأخرى فقر الدم، الذي قد يسبب الضعف والإرهاق.

- صعوبة النوم

عندما لا تقوم الكليتان بتصفية السموم بشكل صحيح، تبقى السموم في الدم بدلاً من خروجها من الجسم عبر البول، مما قد يُسبب صعوبة في النوم

- التبول بشكل متكرر

إذا شعرتَ بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر، خاصةً في الليل، فقد يكون ذلك علامة على مرض في الكلى، فعندما تتضرر مرشحات الكلى، قد يزداد الشعور بالحاجة إلى التبول.

- وجود دم في البول

تحافظ الكلى السليمة عادةً على خلايا الدم داخل الجسم أثناء تصفية الفضلات من الدم لتكوين البول، ولكن عند تلف مرشحات الكلى، قد تبدأ هذه الخلايا بالتسرب إلى البول، إضافةً إلى كونها مؤشراً على أمراض الكلى.

المصدر Cleveland clinic 

الكلى وظائف الكلى ارتفاع وظائف الكلى انخفاض وظائف الكلى أعراض تلف الكلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

إمام عاشور

تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي.. راتب خرافي وسيارة فاخرة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

حالة الطقس

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

أسعار الذهب

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 أبريل

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

بالصور

في عيد تحريرها| أكثر من 800 مليار جنيه لتنمية سيناء.. ومشروعات قومية تغير وجه الحياة على أرض الفيروز

مشروعات التنمية في سيناء
مشروعات التنمية في سيناء
مشروعات التنمية في سيناء

هنا يدفن ضياء العوضي.. آخر استعدادات الأسرة لاستقبال الجثمان قبيل دفنه

المقابر
المقابر
المقابر

في عيد تحريرها.. مشاهد مذلة لخروج الإسرائيليين من سيناء

صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء
صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء
صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء

هوندا تسجل أضخم خسارة في تاريخها بعد إلغاء مشروع السيارات الكهربائية

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد