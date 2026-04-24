ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر لمدة أسبوع؟

عند التوقف عن تناول السكر، قد يمر جسمك بأعراض انسحابية، مما يجعلك تشعر بالتعب أو آلام الجسم أثناء تكيفك مع نظامك الغذائي الجديد، مع ذلك، يمكن أن يكون للتخلص من السكر آثار إيجابية على صحتك من خلال تشجيع تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتحسين صحة الأسنان

فوائد التوقف عن تناول السكر لمدة أسبوع

- يساعد في إدارة الوزن

تحتوي السكريات المضافة على الكثير من السعرات الحرارية ولكنها لا تضيف أي عناصر غذائية إلى نظامك الغذائي، مما يزيد من خطر إصابتك بالسمنة

- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

قد تؤدي المشروبات السكرية إلى خفض مستوى الكوليسترول عالي الكثافة (HDL) وزيادة مستويات الدهون الثلاثية كلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب .

جرب استبدال المشروبات السكرية بالماء، وأضف قطعًا من الفاكهة أو شرائح الخيار لإضفاء نكهة.

- إدارة مرض السكري والوقاية منه

توصي الجمعية الأمريكية لمرض السكري (ADA) بالحد من السكريات المضافة للمساعدة في إدارة نسبة السكر في الدم .

إن تناول الكثير من السكريات المضافة يساهم في زيادة الوزن، مما قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.