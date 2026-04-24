الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

السمك الفيليه المشوي.. وجبة صحية بتتبيلة شهية وطريقة سهلة في المنزل

ريهام قدري

السمك الفيليه المشوي من الأكلات الخفيفة والصحية التي تناسب مختلف الأنظمة الغذائية، حيث يجمع بين القيمة الغذائية العالية والطعم اللذيذ، كما أنه لا يحتاج إلى وقت طويل في التحضير أو مكونات معقدة.

ويعتمد نجاح الوصفة بشكل أساسي على التتبيلة التي تمنح السمك نكهة غنية ومميزة، ليخرج في النهاية بطعم قريب من أكلات المطاعم.


- المكونات

مكونات السمك:

نصف كيلو إلى كيلو سمك فيليه

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة


مكونات التتبيلة:

عصير 2 ليمونة

3 فصوص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة بابريكا

رشة شطة (اختياري)

2 ملعقة زيت زيتون أو زيت نباتي

رشة ملح وفلفل أسود إضافية

- طريقة التحضير

1. يتم غسل السمك الفيليه جيدًا وتجفيفه بمنديل مطبخ للتخلص من أي مياه زائدة.


2. في وعاء، تُخلط جميع مكونات التتبيلة معًا حتى تتجانس.


3. يتبل السمك جيدًا من الجهتين بالتتبيلة، مع التأكد من توزيعها بشكل متساوٍ.


4. يُترك السمك في التتبيلة لمدة 30 دقيقة على الأقل، ويفضل ساعتين في الثلاجة للحصول على طعم أقوى.


- طريقة الشوي

1. تُسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.


2. يرص السمك في صينية مبطنة بورق زبدة أو فويل.


3. يغطى السمك بالفويل في أول 15 دقيقة من التسوية حتى ينضج جيدًا.


4. بعد ذلك يُزال الفويل ويُترك 10–15 دقيقة حتى يأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا.


 

 طريقة التقديم

يقدم السمك الفيليه المشوي مع:

أرز أبيض أو أرز صيادية

سلطة خضراء طازجة

طحينة أو صوص زبادي بالثوم

بطاطس مشوية أو خضار سوتيه

 يعتبر السمك الفيليه المشوي خيارًا مثاليًا لوجبة غداء خفيفة وصحية، تجمع بين الطعم اللذيذ وسهولة التحضير، مما يجعله مناسبًا لجميع أفراد الأسرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

سعر الدولار

ارتفع 110 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم

بيراميدز

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا: ارتفاع الحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

خدمات الدفع الإلكتروني

بدءًا من 11 مساء.. توقف خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية وATM

لميس

بحبك يا لميس .. وصلة كلام حلو بين محمود سعد والإعلامية الشهيرة

يوريشيتش

رد فعل صادم من يورتشيتش بعد خسارة بيراميدز أمام الزمالك

ترشيحاتنا

هاني رمزي

هاني رمزي: عبلة كامل إنسانة وفنانة استثنائية نفتقدها

الفنان سامي الشيخ

سامي الشيخ: طبيعة الشخصية جذبتني للمشاركة في مسلسل الفرنساوي

آشرف زكي

غيرتني للأحسن.. أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاد ابنته

بالصور

أبرزها البطاطس.. أفضل طرق لتحضير الأكل بدون قلي لتجنب الأمراض

المقليات
المقليات
المقليات

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

البطيخ
البطيخ
البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد