السمك الفيليه المشوي.. وجبة صحية بتتبيلة شهية وطريقة سهلة في المنزل

السمك الفيليه المشوي من الأكلات الخفيفة والصحية التي تناسب مختلف الأنظمة الغذائية، حيث يجمع بين القيمة الغذائية العالية والطعم اللذيذ، كما أنه لا يحتاج إلى وقت طويل في التحضير أو مكونات معقدة.

ويعتمد نجاح الوصفة بشكل أساسي على التتبيلة التي تمنح السمك نكهة غنية ومميزة، ليخرج في النهاية بطعم قريب من أكلات المطاعم.



- المكونات

مكونات السمك:

نصف كيلو إلى كيلو سمك فيليه

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة



مكونات التتبيلة:

عصير 2 ليمونة

3 فصوص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة بابريكا

رشة شطة (اختياري)

2 ملعقة زيت زيتون أو زيت نباتي

رشة ملح وفلفل أسود إضافية

- طريقة التحضير

1. يتم غسل السمك الفيليه جيدًا وتجفيفه بمنديل مطبخ للتخلص من أي مياه زائدة.



2. في وعاء، تُخلط جميع مكونات التتبيلة معًا حتى تتجانس.



3. يتبل السمك جيدًا من الجهتين بالتتبيلة، مع التأكد من توزيعها بشكل متساوٍ.



4. يُترك السمك في التتبيلة لمدة 30 دقيقة على الأقل، ويفضل ساعتين في الثلاجة للحصول على طعم أقوى.



- طريقة الشوي

1. تُسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.



2. يرص السمك في صينية مبطنة بورق زبدة أو فويل.



3. يغطى السمك بالفويل في أول 15 دقيقة من التسوية حتى ينضج جيدًا.



4. بعد ذلك يُزال الفويل ويُترك 10–15 دقيقة حتى يأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا.





طريقة التقديم

يقدم السمك الفيليه المشوي مع:

أرز أبيض أو أرز صيادية

سلطة خضراء طازجة

طحينة أو صوص زبادي بالثوم

بطاطس مشوية أو خضار سوتيه

يعتبر السمك الفيليه المشوي خيارًا مثاليًا لوجبة غداء خفيفة وصحية، تجمع بين الطعم اللذيذ وسهولة التحضير، مما يجعله مناسبًا لجميع أفراد الأسرة.